Els embassaments de les conques internes ja estan per sota del 15%, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) d’aquest dimecres. Les reserves d’aigua als nou pantans de referència per la mitjana segueixen davallant i, menys d’un més després d’haver caigut per sota del llindar d’emergència (16%), avui ja estan en el 14,96%.

La sequera està exhaurint les reserves amb diferent severitat en funció de la conca i la gestió de cada pantà, però l’impacte és visible en tots els casos, tal com mostren les imatges del satèl·lit Sentinel-2 del programa Copernicus de la UE. Les fotografies permeten comparar l’ara amb l’any 2020, després del pas del temporal Glòria i poc abans de l’inici del dèficit de precipitacions.

L’impacte en el sistema Ter-Llobregat

Els pantans del sistema Ter-Llobregat -que abasteixen, entre altres municipis, Sabadell– estan en emergència per sequera des de l’1 de febrer, però en conjunt encara no han baixat del 15% (15,4%). Però com s’aprecia en la primera imatge, el pantà de Sau (Osona) segueix retrocedint, ara fins al 2,08% de la seva capacitat. Al seu costat, el de Susqueda (Selva) ha reculat ara lleugerament i està a l’entorn del 21,03%, després d’haver-se recuperat durant el desembre i gener per sobre del mínim històric del 17,8% que va marcar el novembre del 2023.

Dins del mateix sistema de gestió Ter-Llobregat, l’altre gran pantà és el de la Baells, al Berguedà, de 109hm cúbics de capacitat, i que s’ha situat avui al 20,15%. Amb aquest nou retrocés ja ha superat els nivells de la sequera de fa una dècada i mitja (20,4%) i camina cap al registre de la de 2005 (18,7%). En la imatge de satèl·lit comparativa entre el febrer de 2020 i aquest mes de febrer, es pot apreciar el retrocés del nivell d’aigua.

Ampliació del circuit d’aigua regenerada a Sabadell

La setmana passada, l’Ajuntament i Aigües Sabadell van anunciar l’ampliació de la xarxa de distribució d’aigües regenerades i freàtiques per reduir el consum de la potable. Una mesura que vol contribuir a mitigar els efectes de la sequera i adaptar la ciutat al canvi climàtic. Les dues parts preveuen invertir més de 2 milions d’euros a la nova xarxa (70% subvencionats per l’Agència Catalana de l’Aigua, ACA), que es construirà entre aquest any i el 2025. La previsió és que el 20% de l’aigua que s’utilitza a la ciutat cada any sigui regenerada o freàtica.

La ciutat es troba per sota del llindar de consum de200 litres per habitant i dia decretat per l’ACA en la fase 1 de l’emergència -156 actualment a Sabadell-. Amb tot, les restriccions ja estan en marxa i el debat sobre la gestió de les piscines municipals de cara a l’estiu continua obert.