El Casal Pere Quart de Sabadell va acollir aquest dijous al vespre un debat obert que va posar sobre la taula qüestions rellevants a la ciutat com la mobilitat, la contaminació o la salut, abordant les accions urgents per millorar la qualitat de l’aire i, en definitiva, la qualitat de vida.

La cita va comptar amb la presència destacada de la investigadora d’ISGlobal en epidemiologia ambiental Mireia Gascon, veu autoritzada en l’àmbit del medi ambient i l’impacte de la contaminació en la salut, especialment també dels més petits.

La conferència, moderada per l’exalcalde sabadellenc Maties Serracant, va servir per portar a Sabadell idees i plantejaments sobre com gestionar la crisi climàtica en un context en què el debat sobre la necessitat de més espais verds està més a l’ordre del dia que mai.