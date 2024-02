Cop de cap d’or de Pau Resta i nou pas del Sabadell cap a la permanència (1-0)

Nou gran pas cap a la permanència. El Sabadell ha superat al Real Unión amb una acció a pilota aturada quan el partit semblava encallat. Cop de cap d’or de Pau Resta a la sortida d’un córner en el minut 80 ha decidit. Tres punts fonamentals per continuar fora del descens i convertir la Nova Creu Alta en una festa sota la pluja.

L’onze arlequinat era una incògnita entre les baixes confirmades -Carles Salvador i Ricard Pujol- i els dubtes. Finalment, ha caigut també Amelibia, amb un fort cop en l’últim entrenament que, a l’espera de més proves, el podria deixar fora de combat unes quatre setmanes. Dels tres tocats, tots han començat a la banqueta. Això ha propiciat una alineació plena de novetats, començant per la línia defensiva amb el debut, com a titulars, de Jordi Calavera i Jesús Fernández, i al mig del camp de Sergi Maestre. La presència de Calavera, que ha exercit com a tercer central, ha permès Astals a estirar-se pel carril dretà i seves han estat les primeres incursions cap a l’àrea visitant.

El Real Unión ha muntat un dispositiu clarament defensiu, amb un trident a l’eix central. La forta pressió arlequinada ha provocat constants pèrdues del conjunt basc en la seva sortida de pilota. Això s’ha traduït en bones arribades, però sense culminar. Un cop de cap lleugerament desviat de Vladys, després d’una bona centrada de Toni Herrero, ha estat la millor oportunitat en el primer quart.

Després, el partit ha entrat en una fase de total domini arlequinat. Semblava que el gol s’estava coent a foc lent. I ha pogut arribar en el minut 32 quan Abde, aprofitant un rebuig defensiu, ha engaltat una canonada impressionant que s’ha trobat el pal com a últim obstacle. El Real Unión estava sent sotmès. L’aparició de la pluja, però, ha coincidit amb un pas endavant del conjunt basc, que ha donat un parell d’ensurts a l’àrea d’Ortolá. Entre Pau Resta i Javi Fernández han evitat una situació força compromesa.

Apareix Pau Resta

El sistema defensiu visitant se li ha indigestat al Sabadell i, sobretot, a homes com Vladys i Marru que no han trobat espais. Fins i tot el Real Unión ha guanyat terreny i ha gaudit d’una claríssima ocasió en el minut 54. Asier Benito s’ha plantat tot sol davant Ortolá i el porter, mantenint la posició, ha evitat el 0-1. Providencial intervenció. Han estat els pitjors moments del conjunt arlequinat, que ha perdut pistonada i energia ofensiva.

El Sabadell semblava encallat. Ningú volia cap errada per por a la derrota. Tot apuntava a l’empat a zero, però aquesta vegada una acció a pilota aturada ha decantat el duel a favor de l’equip d’Óscar Cano. Pau Resta s’ha elevat per damunt de tothom en un córner i ha col·locat la pilota lluny de Charly Pérez. Gol d’or que el Sabadell ha sabut mantenir sense passar angúnies enmig de la festa de l’afició, concentrada majoritàriament a la zona de tribuna per la pluja. Els sis últims punts -’21 de 36′ amb Óscar Cano– acosten una mica més la permanència… i acosta a un convidat més, el Real Unión.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá; Jordi Calavera, Pau Resta, Javi Fernández, Toni Herrero, Sergi Mestre, David Astals, Marc Domènech (Nando Garcia, m. 91), Vladys, Marru i Abde (Raúl Baena, m. 85).

Real Unióh: Charly Pérez; Marcos Luna (Córdoba, m. 85), Iván Pérez, Montoro, Vidorreta (Imanol Baz, m. 73), Feeney (Beobide, m. 73), Anton Escobar (Peru Ruiz, m. 78), Joseca Márquez, Asier Benito, Quiue Rivero i Solís (Alex Cerdà, m. 78).

Àrbitre: Alexandre Alemán Pérez (Comitè Las Palmas). Grogues: Abde, Jesús Fernández; Feeney, Vidorreta;

Gols: 1-0, minut 80: Pau Resta.

Incidències: 3.084 espectadores a la Nova Creu Alta. S’ha fet un minut de silenci en record per les víctimes de l’incendi de València.

FOTOS: LLUÍS FRANCO