Jordi Hereu, des de Sabadell: “El Vallès Occidental és el lloc ideal de la cultura industrial”

El Partit Socialista de Catalunya ha celebrat aquest matí la cinquena jornada precongressual a Fira Sabadell, amb l’assistència del ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el primer secretari del partit a Catalunya, Salvador Illa; i l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, entre nombrosos representants polítics de la formació vermella, així com representants del sector empresarial de la comarca –Cambres de Sabadell i Terrassa, Gremi de Fabricants, Cecot i PIMEC Vallès Occidental–.

En aquesta trobada, la indústria, com a motor de “prosperitat i progrés” per Catalunya, ha centrat el debat d’una jornada inaugurada per l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, qui, a més deposar en valor el paper que juga la comarca “com una de les més industrialitzades del país”, ha recordat que “repartir riquesa vol dir créixer, i hem de fer-ho sosteniblement”. En aquest aspecte, Farrés ha aprofitat l’ocasió per treure pit de les actuacions en aquesta línia que està fent el govern sabadellenc, sigui amb la transformació del riu Ripoll, amb els canvis d’usos urbanístics, el Hub Aeronàutic o amb la reducció dels terminis de llicències d’obres. Així mateix, ha posat en valor les complicitats amb el sector empresarial per abordar temes com la zona de baixes emissions (ZBE) o les infraestructures, amb la recentment inauguració del tram de la B-40 entre Abrera i Terrassa: “La política va de prendre decisions, i la nostra manera és estar cada dia al costat de la ciutadania buscant solucions, no problemes”, ha defensat.

Abans de les intervencions de Jordi Hereu i Salvador Illa, la jornada ha comptat amb una taula rodona sota el nom: “Els reptes de la Indústria: innovadora, digital i sostenible”, moderada pel tinent d’alcaldessa Pol Gibert, i amb els experts en la matèria Enric Banda, els sabadellencs Juanjo Berbel i Núria Aymerich, i la portaveu dels socialistes, Alícia Romero. Entre alguns dels temes tractats, la importància d’alinear les demandes de les empreses amb l’oferta formativa, els reptes que ha d’afrontar la indústria amb el canvi climàtic o l’arribada de noves tecnologies, amb especial èmfasi amb la intel·ligència artificial. “Hem de cuidar les empreses que tenim al nostre territori, i ajudar-les a créixer, afavorint un bon entorn per a l’activitat empresarial. Avui dia el 98% de les empreses són PIMES”, ha recordat Juanjo Berbel.

“Invertir en indústria és invertir en estabilitat”

El plat fort de la matinal ha arribat amb la intervenció del ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, qui davant dels 150 assistents a Fira Sabadell ha assegurat que “el Vallès Occidental és el lloc ideal de la cultura industrial, amb un pes important no només a Catalunya sinó també a Espanya”. En aquest sentit, Hereu ha explicat que “estem davant una gran oportunitat”, on la indústria ha de jugar un paper clau per a la “prosperitat”. És per aquest motiu que Hereu ha defensat que “invertir en indústria és invertir en estabilitat. Vol dir tenir més resiliència, perquè davant les crisis, els territoris que produeixen béns són els que més aguanten”.

En aquesta línia, i en el camí cap a la reindustrialització que defensen els socialistes, això només es podrà fer “si anem junts”; amb els diversos agents, siguin econòmics i socials, i on els fons Next Generation “arribaran fins a l’últim euro. Jo no compro conceptes si després no es concreten al territori, amb noms i cognoms”, ha avisat.

Per dur a terme aquest “reforçament de la indústria”, Hereu ha assegurat que “Salvador Illa és el president que necessita Catalunya”, per fer front als reptes de la formació, infraestructures i a la fiscalitat que assetja a les empreses.

“Negociacions avançades”

Finalment, el primer secretari dels socialistes a Catalunya, Salvador Illa, ha conclòs la jornada defensant que la indústria és “un vector per generar prosperitat”, i que el Vallès Occidental és “un dels bressols de la indústria a Catalunya, molt vinculada a l’energia i a l’emprenedoria”. En clau catalana, Illa ha fet públic que els socialistes “estem en negociacions avançades” per aprovar els pressupostos d’aquest 2024.