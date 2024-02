Cara i creu del Club Natació Sabadell de voleibol

Cara i creu. Victòria contundent del sènior femení de Primera Nacional davant el CV Murcia per 3-0 (25-19/25-14/25-21) en un partit de direcció única en el qual les nedadores van exhibir una gran solvència en el seu joc. Des del primer punt, s’han mostrat sòlides tant en el vessant defensiu com ofensiu i això s’ha reflectit en clares diferències en el marcador.

En el tercer set, l’equip murcià va reaccionar, mantenint un cert equilibri i fins i tot ha aconseguit situar-se per davant en el marcador. En aquest moment, amb una ratxa de serveis consecutius per part de Laura Bernia, l’equip de Xavi Perales va reconduir la situació per tancar definitivament el partit amb un 25-21.

Sense opció

En canvi, el sènior masculí de Superlliga2 va patir una derrota inapel·lable a la pista del Xàtiva, que va ser superior tal com assenyala el 3-0 final (25-20/25-12/25-22). En els dos primers sets, l’equip de Roberto Pozzato no va trobar la manera de contrarestar el joc del conjunt valencià, que de seguida va distanciar-se en els parcials tot i els canvis i els temps morts demanats pel tècnic nedador.

Va produir-se una clara millora en el joc dels sabadellencs en el tercer set. Fins i tot el Club Natació va ser capaç de convertir un 22-15 en un 23-22, però els locals van recuperar el fil tancant la porta del quart set amb un ajustat 25-22.