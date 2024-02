Les notícies més destacades del dia a Sabadell

L’actualitat sabadellenca arriba farcida de notícies rellevants en tots els àmbits. El ple del mes de febrer celebrat dilluns ha deixat algunes informacions rellevants per a la ciutadania.

Sabadell ultima els tràmits per cedir un terreny per a una nau logística del Taulí. El ple municipal ha donat llum verda aquest dilluns a la cessió, que permetrà a l’hospital sabadellenc disposar del nou equipament. Estarà ubicat a la carretera de Bellaterra, 36 (Sant Pau de Riu-sec), just a sobre del Cercle Sabadellès.

El ple municipal ha aprovat una modificació del contracte de serveis de les escoles bressol municipals per oferir a les famílies amb infants d’1 a 3 anys un espai d’acompanyament i suport durant les primeres etapes del desenvolupament dels seus fills i filles. Està previst que el servei s’ofereixi inicialment a les escoles bressol municipals Andreu Castells, Joaquim Blume, Espronceda i Creu Alta.

L’Hospital Parc Taulí de Sabadell atén anualment entre 4.000 i 4.500 pacients diagnosticats amb alguna de les malalties minoritàries identificades en les Unitats d’Expertesa Clínica (UEC) que l’hospital sabadellenc té acreditades. I, d’aquests, quasi un 30% no formen part de la seva àrea d’influència.

Des d’aquest dilluns i fins dijous, Barcelona centra l’atenció mundial, amb la celebració del congrés de tecnologia mòbil més gran del món, el Mobile World Congress (MWC) –juntament amb el 4 Year From Now (4YFN)–, en una edició on la intel·ligència artificial, el 5G o la robòtica centren el protagonisme.

“En contra del que habitualment pot pensar-se, el període que compren l’abans, el durant i el després de l’última menstruació no és la menopausa, sinó el climateri”, assevera a tall d’obertura la investigadora sabadellenca Clara Selva, que afegeix que “la menopausa es defineix com el moment quan s’interromp l’ovulació”. No saber ni identificar els termes correctes és un dels molts símptomes de la desinformació al voltant d’aquesta etapa en la vida de la dona, lamenta.