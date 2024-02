La família de la víctima del crim de les bessones de Sabadell recorre la sentència: “El Pedro es mereix justícia”

La família de Pedro Fernández recorre la sentència per l’assassinat de Pedro Fernández que condemnava els seus assassins a 16, 17 i 20 anys de pressó. Una sentència més “laxa” de la que esperava l’entorn de la víctima. “El Pedro es mereix justícia”, defensa la germana de la víctima, Isabel Fernández.

De fet, la Fiscalia demanava 24 anys de presó per a Isaac Gil, autor confés dels fets, i una de les germanes bessones, Pilar Vázquez, i 24,5 per a la parella de la víctima, Dolores Vázquez, que podria considerar-se inductora del crim. Avui tindrà lloc la vista d’apel·lació, on la defensa demana els 25 anys de presó per als tres autors del crim.

El paper dels presumptes maltractaments

Els presumptes maltractaments de Pedro van ser una de les hipòtesi que es va posar sobre la taula del tribunal com a mòbil del crim. “L’Isaac va actuar amb aquesta plena convicció, pensava que maltractava la Dolores”, diu la lletrada de l’assassí confès. Així i tot, mai ha hagut evidències, lesions, denúncies o testimonis. De fet, l’exdona de Fernández sempre ha defensat que era “un home molt tranquil” i que en els seus anys de matrimoni “sempre defugia de conflictes”. I el metge de Dolores, mai no va tenir constància de maltractaments físics ni va observar cap lesió.

“No es poden assumir els presumptes maltractaments de Pedro cap a Dolores, no es declaren provats”, sosté el lletrat que defensa Fernández. “Demanem la pena màxima, els 25 anys, per a Dolores Vázquez”, ha considerat. Al·lega la “brutalitat” i la “fredor” de l’assassinat per a reclamar una pena major, agreujat per la relació de parentesc. En aquest sentit també reclama la pena màxima per a Pilar Vázquez, que “es va fer l’adormida quan van arribar els Mossos”. Va quedar demostrat que la cunyada va participar activament en la planificació del crim.

L’assassinat es va planificar i el Pedro no va tenir possibilitat de defensar-se. I tots tres acusats van participar en l’execució del crim. El jurat popular els va atribuir la mort de Fernández, que va rebre 12 cops amb una barra metàl·lica al domicili de la seva parella, la Dolores, l’any 2021 al barri de Can Llong de Sabadell. La sentència conclou que els tres processats van cometre un delicte d’assassinat amb traïdoria i van planificar el crim.

El jutge ha imposat penes de 17 anys de presó per a Isaac Gil, autor material dels fets, 16 per a Pilar Vázquez pels delictes d’assassinat amb traïdoria i 20 anys de presó per a l’altra acusada, Dolores Vázquez, pel delicte d’assassinat amb traïdoria amb l’agreujant de parentiu, ja que era la parella de la víctima.