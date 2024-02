Sixto Jiménez, nou president de Hannun

L’empresa de mobles i decoració sostenibles Hannun ha nomenat a Sixto Jiménez nou president de la companyia. Aquest moviment respon a l’estratègia actual de creixement de l’empresa, que cotitza al BME Growth i acaba d’anunciar una ampliació de capital.

L’executiu compaginarà el seu lloc en la companyia de mobiliari i decoració amb el de president a Tutti Food Group (Tutti Pasta) i conseller d’Argenol, MTorres i Geoalcali. Nascut a Sangüesa (1950), Jiménez és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Deusto. Després de finalitzar la seva formació, va arribar a ocupar el càrrec de conseller delegat a Viscofan, on va estar durant divuit anys. Més tard, Jiménez es va incorporar a Caja Navarra i Metrovacesa, companyia madrilenya dedicada al negoci immobiliari. Així mateix, va exercir com a conseller a Riberebro, Gecina i Lokku Ltd.

“Estic encantat de començar en aquesta nova etapa a Hannun, una empresa amb gran potencial que està fent grans avenços en rendibilitat el darrer mes i és un referent en el disseny de mobles i decoració, especialment en l’àmbit de la sostenibilitat”, apunta Sixto Jiménez.

Ampliació de capital i pla estratègic de creixement

Com a part de l’actual estratègia de creixement, la companyia ha llançat, recentment, una ampliació de capital de 2,3 milions d’euros amb dret de subscripció preferent. Hannun ha fixat l’import nominal màxim de l’augment de capital en 93.814,13 euros, que es realitzarà mitjançant l’emissió i posada en circulació d’un màxim de 9.381.413 accions ordinàries de 0,01 euros de valor nominal cada una, amb una prima d’emissió de 0,24 i, per tant, a un tipus d’emissió unitari (nominal més prima d’emissió) de 0,25 euros per cada nova acció.