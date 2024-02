FOTOS | Així serà la Residència del Sud de Sabadell, prevista per al 2026

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya ha presentat aquest dimecres les primeres imatges virtuals del projecte de la Residència del Sud de Sabadell. La conselleria les ha mostrat a representants de l’Ajuntament i dels veïns en una reunió.

Si es compleix el que està previst, serà la primera residència totalment pública de la ciutat, finalment amb 80 places residencials i 20 de centre de dia. Estarà situada al carrer de Diego Almagro (Campoamor), al costat del parc Central del Vallès.

La previsió és que els tràmits administratius, licitació i adjudicació de les obres es facin durant aquest any, que a principis del 2025 comencin les obres i que l’equipament entri en funcionament al cap de 18 mesos, a mitjans de 2026, tal com va avançar el D.S. La construcció de la residència té un pressupost d’11,6 mulions d’euros, finançats íntegrament pels fons europeus Next Generation.