Contra la violència sexual al transport públic: “És delicte”

Els usuaris dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de Sabadell i altres punts del Vallès han pogut veure en les últimes hores un tren que circula amb una imatge força diferent a l’estampa habitual. La companyia ha vinilat un comboi de la línia Barcelona-Vallès amb la imatge de la campanya ‘És delicte’, que van presentar dimarts els consellers d’Interior i Territori, Joan Ignasi Elena i Ester Capella, i el president d’FGC, Toni Segarra.

La iniciativa neix per erradicar la violència en espais com el transport públic i altres entorns, i també serà visible al passadís d’accés a la via 5 de l’estació de Plaça Catalunya i en cartells i vídeos a l’interior dels trens. Els cartells assenyalen que hi ha comportaments, com ara fer comentaris, magrejar, tocar el cul o fer una foto íntima sense consentiment, que són delicte.

Formació als treballadors

En aquest sentit, el Departament d’Interior formarà el personal d’FGC per prevenir i intervenir en possibles situacions de violència sexual al transport públic. El conseller Elena va dir que l’objectiu és “conscienciar, prevenir, perseguir l’agressor i protegir la víctima”. “El missatge és molt clar: anem a pels agressors”, va indicar tot afegint que la societat no es pot permetre que les dones visquin amb por.

La conscienciació, va dir, implica donar a conèixer que hi ha accions que són delicte. Això, va explicar, és un missatge adreçat als homes, però també a les dones perquè aquestes coneguin fins a quin punt la llei les empara.

Pel que fa a la formació, se’n farà a 900 professionals de Ferrocarrils de les línies metropolitanes, de la línia Lleida-La Pobla, del cremallera i funiculars de Montserrat i del cremallera de Núria que estan en contacte amb els usuaris.

El president de FGC, Toni Segarra, va destacar que la formació és “molt important” perquè el personal pugui prevenir, detectar casos i saber com actuar davant d’una agressió sexual al transport públic.

A més, Interior donarà suport a FGC en la definició de la metodologia per avaluar la seguretat percebuda per part dels usuaris a les instal·lacions i la posterior anàlisi dels resultats obtinguts.

En el marc d’aquest conveni, Ferrocarrils ha renovat la seva adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci, espai públic i transports. Aquest protocol el va elaborar Interior el 2019.

Des del 2020, més de 600 professionals d’FGC han fet aquesta formació per aprendre a identificar situacions abusives i saber com actuar i com atendre les persones que les hagin patit.

“De nou aprofundim en un dels aspectes bàsics del transport públic: la seguretat”, va dir la consellera Ester Capella, que va subratllar que el conveni permet reforçar també l’acció del Govern davant del repte d’erradicar la violència masclista i sexual, que té lloc també al transport públic i que afecta les dones “pel sol fet de ser dones”.

Un 7,7% de les violències sexuals, al transport públic

Segons dades de l’Enquesta de violència masclista de Catalunya del 2021, el transport públic és el tercer lloc fora de l’àmbit de la parella on es produeixen més violències sexuals, amb un 7,7% del total.

Elena ha recordat també que el 2023 es van registrar 97 agressions en l’àmbit del transport públic, majoritàriament en l’àmbit ferroviari. Són 11 més que l’any anterior, el 2022, quan se’n van registrar 86, i 30 més respecte al 2021, quan van ser 67.

La campanya és amb FGC, però Elena ha assegurat que seguiran treballant amb altres operadors per incorporar campanyes com aquesta o similars.