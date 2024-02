Néixer un 29 de febrer: “Faig 24 anys, però és com si celebrés el sisè aniversari”

Un any no dura 365 dies, dura unes hores més. Aquest excedent –5 hores, 48 minuts i 45 segons– s’acumula d’un any a un altre i, quan arriba el moment, cada quatre anys, es sumen per formar un dia nou al calendari. El famós el 29 de febrer. El dia més estrany de tots; que dona pas al conegut com a any de traspàs, que té 366 dies. I aquest any toca.

“Faig 24 anys, però és com si celebrés el sisè aniversari”, explica entre rialles la Marta Soto, que va néixer un febrer d’any de traspàs. La sabadellenca detalla que “quan no hi ha dia 29 ho celebra el dia 1 de març, ja que celebrar-ho el 28 de febrer no tindria sentit perquè encara no havia nascut”. Quan el teu aniversari cau el 29, explica Soto, estàs ja acostumat a tota mena de bromes dels amics i familiars. “Però tenim la sort que cada 4 anys hi ha una festassa grossa”, afegeix. En el seu cas, es reunirà amb tota la família per bufar les espelmes el mateix dia 29, però la festa potser s’acaba allargant també amb “alguna coseta” durant el cap de setmana.