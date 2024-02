El Vallès Occidental, la comarca amb més dotació per a inversions de la Diputació

El ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dijous el Programa General d’Inversions (PGI) 2024-2027, amb una dotació de 260 milions d’euros per a inversions als 310 municipis de la demarcació. Els diners se’ls reparteixen els ajuntaments (259,3 milions) i les Entitats Municipals Descentralitzades (700.000). En global, el Vallès Occidental és la comarca que opta a més diners per invertir, amb gairebé 46 milions, seguit del Baix Llobregat, amb 44,4 milions.

El PGI manté el repartiment de les dotacions destinades als governs locals en dues línies, la de projectes sostenibles (80%) i el ‘fons incondicional d’inversió’ (20%). S’amplia en canvi el període de sol·licitud d’ajudes i també el d’execució fins un any abans i després de l’actual mandat. També augmenten fins a cinc les sol·licituds que poden fer els municipis de més de 20.000 habitants, es contempla el pagament avançat del 50% de l’import del primer any i se simplifica la revisió de les sol·licituds.

Cada municipi i EMD tenen una assignació concreta de la qual poden disposar i són ells els que han de decidir on els inverteixen, això sí, amb un màxim de cinc projectes en el cas dels municipis de més de 20.000 habitants, com a novetat d’aquest programa. L’altra, és la major flexibilitat en la presentació d’aquests projectes i en la seva execució, en ambdós casos un allargament del període per fer-ho.

A la nostra comarca, les dues capitals vallesanes són les ciutats amb més assignació, amb gairebé 9 milions d’euros per a cadascuna. El Programa general d’inversions forma part del Pla Xarxa de Governs Locals (Pla XGL), una eina per dotar els governs locals de recursos necessaris per assegurar la seva autonomia i que puguin gestionar les seves polítiques, promoure estratègies de desenvolupament local i reforçar els models socials de proximitat.