El Sabadell es trobarà cinc exarlequinats a les files del Sestao a Las Llanas

Fins a cinc exfutbolistes arlequinats pot tenir de rivals el Sabadell aquest diumenge (18 hores) sobre la gespa -veurem en quin estat es troba perquè la previsió és de pluja durant tot el cap de setmana- del mític estadi de Las Llanas.

Aquest atípic repòquer comença a la porteria amb Sergi Puig, qui la temporada anterior va disputar 18 partits sota els pals arlequinats. Va guanyar la partida a Víctor Vidal, però l’arribada d’Ortolá en el mercat d’hivern li va tancar les portes. Va acomiadar-se a l’RCDE Stadium davant el Cornellà per celebrar la permanència matemàtica. No va tenir gaire sort en el seu retorn a la Nova Creu Alta aquesta temporada, encaixant tres gols a la segona part, el primer, de Cristian Herrera, amb notable responsabilitat. Al Sestao ha trobat una regularitat encara que ha viscut 5 jornades a la banqueta, l’última la setmana passada a Barreiro. Veurem si els quatre gols rebuts per Pere Joan Garcia retorna la titularitat a Sergi Puig.

El migcampista defensiu Armando Corbalán s’ha convertit gairebé en un fix pel tècnic Aitor Calle. És un dels futbolistes que més minuts ha disputat (1.856 en 22 partits). Al Sabadell també va acabar sent una peça molt utilitzada i, de fet, el mateix futbolista va admetre al Diari de Sabadell que ho tenia tot lligat i el club es va fer enrere a l’últim moment.

Josu, el més especial

L’última incorporació, en aquest mercat d’hivern, va ser Josu Ozkoidi, qui ja ha disputat 30 minuts a les dues últimes jornades. Es tracta de l’ex més especial. Va ser uns dels herois de l’ascens a Marbella i és l’únic que va vestir la samarreta arlequinada al futbol professional. Després va marxar a l’Amorebieta. També serà la primera vegada que s’enfronti al Sabadell. De fet, ho hauria pogut fer aquesta mateixa temporada amb el Rayo Majadahonda, però era un dels jugadors apartat de la plantilla. Una mala experiència que ara espera esmenar al Sestao.

Dos homes d’atac completen aquest peculiar repòquer. Jon Ander González Dopico, Dopi, va arribar a l’estiu procedent del Recreativo de Huelva després d’un pas gairebé anecdòtic pel Sabadell on només va disputar 362 minuts en 10 partits. Més productiva va ser l’aportació d’Alex Aizpuru, Kaxe, a la segona volta (vuit gols) de la temporada 21/22. Després de passar per At. Balears i UD Ibiza, vol reivindicar-se a Las Llanas. Ni Dopi ni Kaxe s’han estrenat encara.