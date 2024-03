“El meu objectiu és baixar dels 48 segons”

Un dels homes del moment de la natació estatal és Sergio de Celis. El nedador del CN Sabadell s’ha consolidat com a rei de l’hectòmetre superant en l’últim mes el seu propi rècord d’Espanya als 100 lliure en dues ocasions. Als seus 24 anys, el balear es troba en un gran moment de forma i apunta a ser un dels puntals de l’equip espanyol als Jocs Olímpics de París.

Quina valoració fas del Mundial de Doha? El balanç és molt positiu. A Qatar, en els relleus vam nedar totes les finals, obtenint un gran resultat al 4×100 estils (5è lloc) i a l’individual, als 100 lliure, va ser una pena quedar-me tan a prop de la mínima A pels Jocs, però content per tornar a superar el rècord d’Espanya.

I de l’Open Sabadell? L’Open me’l vaig prendre amb més calma. Al tornar del Mundial estàs més fatigat i a algunes proves em vaig donar de baixa. Als 50 lliure vaig aconseguir baixar la meva marca i aconseguir l’or i llavors vaig tenir uns dies de descans per mentalitzar-me pels 100 lliure on vaig tornar a rebaixar el meu rècord arribant a la mínima pels Jocs.

Una mínima A que, al no ser una competició classificatòria pels Jocs segons la RFEN, no té validesa. Tot i així tens la mínima B assolida a Doha i ara la direcció tècnica ha de decidir si és suficient. Com a molt em diran que l’he de repetir a l’Open d’estiu del juny. Al final, a l’estar als relleus els interessa que hagi aconseguit aquesta marca perquè suposaria la classificació de dos dels relleus que encara no tenen plaça assegurada.

Suposo que tenir la classificació a la butxaca i no haver de dependre d’una competició que és al juny et donaria la tranquil·litat de preparar amb més calma els Jocs. L’ideal seria que la marca de l’Open Sabadell ja em servís directament. Estar seleccionat pels Jocs et dona una major tranquil·litat i et treu un pes de sobre. A més, et permet estalviar-te la posada a punt i tot el que suposa haver de disputar una altra competició al juny i no poder centrar-te ja al 100% en París.

Tornant al teu rècord, és la sisena vegada que el superes. T’has consolidat ja com el gran rei de l’hectòmetre a Espanya. Doncs sí. La veritat és que hi ha molts nedadors que venen molt forts per sota i m’ajuden a continuar millorant les meves marques. El meu objectiu és baixar dels 48 segons i crec que això també farà que el nivell mig espanyol pugi.

Haver aconseguit l’últim rècord a casa, a Can Llong, què suposa per tu? És molt especial, molt més que fer-ho a un Mundial. Arribar a la paret i veure a tothom en peu celebrant i cridant és una sensació brutal. El moment de tocar la campana no l’oblidaré mai. És molt maco i m’agradaria tornar-ho a repetir.

Pensant en París, et pregunto primer pels relleus, al 4×100 estils l’objectiu és acostar-se a la zona de medalles? Segurament al Mundial alguns equips no van portar els seus millors nedadors, però nosaltres anem amb la moral molt alta i també tenim capacitat de continuar creixent. L’objectiu és poder estar a la final olímpica i un cop allà qualsevol cosa pot passar. Hem de donar el nostre 100% i el que surti serà bo.

A falta de confirmar la presència de forma definitiva, individualment quines aspiracions tens als Jocs? Somnies amb una final olímpica? Cada vegada veig el somni més possible i és el gran objectiu. La meva mentalitat és que tots els esportistes hem d’aspirar a ser campions olímpics, siguem millors o pitjors. De moment, a París intentaré baixar la meva marca. Si ho aconsegueixo, crec que em donarà per estar a les semifinals i per què no somniar en una final.

Ara mateix estàs en el teu millor moment, però encara tens marge de millora. Quines metes et marques a mitjà termini? L’objectiu principal és continuar creixent. És cert que la carrera d’un nedador no és molt llarga, però crec que encara em queda molt per millorar. Aquesta progressió és la que em pot portar a nedar finals i estar a prop d’aconseguir medalles a les cites més importants.