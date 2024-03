Equilibristes, ballarins engabiats i Beethoven al ritme de ‘break dance’

Sabadell s’expressa d’una altra manera aquests dies, amb la dansa. Com va dir una de les ballarines i coreògrafes més importants de tots els temps, l’estatunidenca Marta Graham, “el llenguatge amagat de l’ànima”.

La ciutat, després d’acollir divendres passat la inauguració del Festival de Dansa Metropolitana amb una competició de freestyle i un espectacle internacional, representarà fins al 17 de març diferents funcions de reputades companyies internacionals. Algunes a sales i altres al carrer, gratuïtes. Hi passaran coses sorprenents, com funambulistes arriscats, ballarins que sobrevolen gàbies i Beethoven a ritme de break dance.

Sens dubte, l’espectacle que més expectació ha generat és el de la companyia sabadellenca Brodas Bros, que ha esgotat pràcticament totes les entrades per al dissabte 9 de març al Teatre Principal. Juntament amb els artistes visuals Desilence, han situat les expectatives molt amunt prometent fascinar el públic amb un espectacle de color, formes i dansa urbana espectacular.

La companyia Corcoles augura crear una gran expectació a la plaça Doctor Robert. Mariona Moya caminarà a sobre d’un cable, en un exercici artístic d’equilibrisme. El diumenge a les 13h.

Un espai com l’Estruch no podia faltar en el festival de dansa, tenint en compte que reputades companyies internacionals assagen els seus espectacles a l’equipament municipal. El 16 de març a les 20h, la companyia La (des)espera hi presentarà El Desvío, una obra amb què carreguen contra “l’absurditat de les estructures burocràtiques” a través de la dansa.

Una estructura metàl·lica, una mena de bastida, s’aixecarà el diumenge 17 de març, entre les 13h i les 13.35h, a la plaça de l’Argub. Però no tindrà res a veure amb obres. Ballarins amb la condició física d’atletes de la companyia Dyptik volaran al voltant d’aquesta “gàbia” per servir un espectacle de dansa contemporània amb hip-hop “amb un ritme potent, enèrgic i amb un toc oriental”.

Sense moure’ns de lloc, a la mateixa plaça de l’Argub, hi tindrem la música clàssica de Beethoven fusionada amb el break dance i la dansa contemporània. La companyia Yügen vol representar “una al·legoria sobre el món en què vivim, en què els universos analògic i digital, el natural i l’artificial, s’uneixen i, sovint, es confonen”,

Per què Sabadell es pot permetre les millors companyies de dansa europees? I tantes en tan poc temps i amb espectacles gratuïts? Precisament, és gràcies al Dansa Metropolitanta, que permet que una dotzena de ciutats es beneficiïn d’unir recursos.