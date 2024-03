Operatiu contra el blanqueig de capitals amb entrades a Sant Cugat i Valls

La policia ha detingut 17 persones, 9 de les quals a Catalunya, en un operatiu conjunt de Mossos d’Esquadra, Europol, Policia Nacional i policia portuguesa contra el blanqueig de capitals procedent del tràfic de drogues.

Els agents s’han desplegat des de primera hora del matí en diferents ciutats d’Espanya i Portugal. A Catalunya s’han fet cinc entrades a Sant Cugat del Vallès i Valls. A la capital de l’Alt Camp se n’han fet dues, una al passeig de l’estació número 5 i una altra al número 2. En total s’han detingut allà tres persones.

També s’han fet entrades a altres punts de l’Estat com Almeria i Madrid. Per part dels Mossos d’Esquadra hi han participat uns 150 agents, entre investigadors, ARRO i seguretat ciutadana.

Dels 17 detinguts en total, 12 són homes i 5 són dones. Dels 9 concrets fets a Catalunya, dos són dones i la resta homes.