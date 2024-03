FOTOS | L’entrada al tanatori guanya espais verds i d’estada un cop acabades les obres de reforma

L’entorn del tanatori de Sabadell ha guanyat espais verds i d’estada després de les obres de reforma que s’hi han fet en els darrers mesos i que tot just han acabat. Es tracta d’un projecte inclòs en la llista d’obres que s’han anat fent en el marc de la transformació de la Gran Via pactada per PSC i Junts. La reforma de l’entorn del tanatori ha tingut un pressupost d’uns 320.000 euros.

La principal novetat és que el tram del davant de l’equipament, entre els carrers de Calassanç Duran i del Xaloc, s’ha fet de plataforma única, amb la calçada i la vorera al mateix nivell. Això facilita els desplaçaments dels vianants, que ara també trobaran davant del tanatori més bancs i cadires per descansar i més arbres i jardineres. Alhora, això facilita la connexió amb la pineda del davant del tanatori i el balcó del Ripoll.

Pel què fa al trànsit rodat, s’han suprimit les places de la vorera que toca al tanatori, i s’han reservat espais per als vehicles de persones amb mobilitat reduïda i serveis a l’entrada de les instal·lacions.

El projecte es va començar a licitar el gener de 2022 i, dos anys després, arriba a la seva fi, un cop s’ha materialitzat el final de l’obra.

