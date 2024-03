Empat i derrota per als sabadellencs de Segona B

Sense victòries sabadellenques a la 23a jornada de Segona B. L’Escola Pia va caure en la visita del Cerdanyola a Can Colapi (4-9) mentre que el CN Sabadell va empatar davant el Barceloneta Futsal al Pavelló Nord (1-1).

Els escolapis van començar el partit imposant el seu joc. Lenny Ramos i Jordi Sardà van obrir el marcador, però a cinc minuts del descans el rival vallesà es va despertar. Dos gols en pròpia porteria i dos més gairebé de forma consecutiva van capgirar el resultat fins al 2-4. Va buscar reaccionar l’equip de Pedro Donoso i va retallar Pepe Font, però el tercer gol en pròpia porteria del partit va ser una gran llosa.

Va arriscar l’Escola Pia jugant de cinc i el Cerdanyola va penalitzar cada error. Pepe Font va maquillar el marcador enmig dels gols verds fins al 4 a 9 definitiu. Continuen desens els escolapis que no aconsegueixen donar continuïtat al triomf de la setmana anterior. La propera jornada visitaran un altre dels equips més en forma de la categoria, l’Hospitalet Bellsport. Abans, el dimecres, visitaran al Fundació Terrassa a la Copa Catalunya.

Lamentació escolàpia davant el Cerdanyola. /Lluís Franco

Empat després de la Copa Catalunya

Qui ja està classificat per a la propera ronda de la competició catalana és el CN Sabadell que es va imposar per 0 a 1 al Montcada el passat dijous. Podria haver-hi derbi en cas de passar els escolapis la seva eliminatòria. A la lliga, ahir dissabte, els de Pau Machado van sumar un punt davant el Barceloneta. En un partit molt igualat i intens, tot es va decidir al primer temps.

Marc Hermosel va aconseguir el seu 22è gol de la temporada obrint el marcador, però els de Ciutat Vella van igualar abans del descans. No es va moure el marcador a la segona meitat, certificant el repartiment de punts. Torna a sumar l’equip nedador després de la darrera ensopegada a domicili i continuarà onzè, un lloc i un punt per sota del Futsal Pia. La següent jornada del CNS serà a la pista del Picassent, equip que marca la zona de promoció d’ascens.

El FS Sabadell Femení continua intractable

A la Divisió d’Honor Catalana, el FS Sabadell Femení es va imposar al Sant Cugat (3-4). L’equip entrenat per Xavi Muñoz va patir més del compte en un partit que va controlar des de l’inici, però que es va complicar al final. Maria Recio va obrir el marcador als primers minuts, però no va ser fins als darrers 10′ que es va descontrolar l’enfrontament. Cintia Villarreal i Amanda Manjón, per partida doble, van semblar sentenciar el duel, però les santcugatenques no van defallir i amb tres gols en dos minuts, van posar la por al cos de les arlequinades. Van saber defensar la mínima renda les sabadellenques que continuen amb pas ferm cap a l’ascens.