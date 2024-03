La finalització de les obres de pacificació de l’entorn del tanatori de Sabadell ha permès completar un projecte més de la desena que s’estan fent al voltant de la Gran Via. En total, el govern de PSC i Junts inverteix 3,9 milions d’euros (75% dels quals finançats pels fons europeus Next Generation) per pacificar i naturalitzar la principal artèria urbana de la ciutat.

Més de la meitat de les obres han acabat, i les que són més pròximes a Covadonga ja han acabat: el pas de vianants en superfície del Taulí, la reforma del carrer de Quevedo, la transformació de la zona blava del carrer de l’Estació i la pacificació de l’entorn del tanatori. El president de l’Associació de Veïns de Covadonga, Bill Phillips, assegura que la del tanatori “és una obra que vàrem demanar, i estem contents que l’hagin fet”. Però, en general, des de l’entitat veïnal consideren que amb les obres de la Gran Via “només hem perdut i no hem guanyat res”, la qual cosa s’ha convertit en “una oportunitat perduda per millorar el barri”. Al tanatori, però, continuaran reclamant que s’hi pugui arribar directament amb autobús, la qual cosa actualment no és possible perquè la parada més pròxima és a uns sis minuts caminant aproximadament.

L’Associació de Veïns no vol “obres cosmètiques que no canvien el que hi havia” i que “s’allarguen i no han acabat”, especialment en referència a les del carrer de Quevedo, que tot i estar molt avançades, no han finalitzat. Phillips subratlla que l’associació veïnal celebra el resultat de les obres del tanatori perquè suposen pacificar un tram de carrer, la qual cosa va en la línia del que reclama: més espais per a vianants.

Però obres com les de Quevedo els deceben perquè “segueix com estava” ja que no només no es pacifica el carrer sinó que es treuen places d’aparcament, molt buscades pels veïns en relació amb una altra de les reclamacions de l’associació: treballar per reduir el trànsit de pas i aconseguir que no s’utilitzi Covadonga com a aparcament de persones que van a treballar al Centre, la qual cosa treu espai als veïns.