Sabadell acull la Fira Internacional del Vermut: “Està de moda, ha tornat per quedar-se”

Una oda al vermut i a la bona gastronomia. Sabadell acull aquest cap de setmana – 16 i 17 de març– la Fira Internacional del Vermut i l’Aperitiu, una cita gastronòmica que té lloc per primer cop a la nostra ciutat. La trobada pretén presumir de producte de proximitat i internacional, amb marques locals com Olave, Yzaguirre, Medusa, De Luna, Antich o Dos Dëus, però també nacionals o internacionals.

Un dels establiments referents del vermut al Vallès, i que assistirà a la trobada internacional, és la Vermuteria la Romànica, ubicada a la frontera entre Sabadell i Barberà, que compta amb més de cent referències diferents de vermut i ha estat premiada en fins a quatre ocasions com a guanyadora de la Ruta de la Tapa –un d’ells en segona posició–; tres premis Restaurant Gurú; el premi a la millor croqueta o el premi Tripadvisor Travellers Choice.

“El vermut torna a estar de moda, ha tornat per quedar-se, i no hi ha gaires locals especialitzats”, exposen la Joana Felguera i en Joan Fernández, els restauradors que regenten aquest establiment. De fet, és difícil que a la Vermuteria no es trobi una marca o varietat de vermut: “En tenim amb regust fumat, més dolç, més agre…”, exposen.

I és que les parets estan completament recobertes d’ampolles i ampolles diferents. “Vermuts hi ha per a tothom. Però perquè sigui bo, el vi ha de ser de qualitat i ha de contenir unes cinquanta plantes botàniques”, exposen.

Aquest icònic local fins i tot ha estat escenari del programa matinal de TV3 Tot es mou quan la Romànica va ser escollit el millor barri de Catalunya (2023), i també ha rebut la proposta per a participar a Joc de Cartes, també programa de la cadena catalana. I és que el vermut és un moment per a compartir, que ens uneix: “El vermut escalfa el cos, i aquí hem viscut tota mena de celebracions: peticions de matrimoni, aniversaris, revelació d’embarassos, divorcis, acomiadaments…”, exposa Joan Fernández. “És la màgia del vermut”.

Els restauradors volen portar a la fira una proposta de les seves millors tapes —les rostes, l’ensaladilla russa, braves i croquetes, amb alguna novetat–, maridat amb vermut de la marca de reus Yzaguirre, a qui representen.

Una cita amb 25 marques

“Volem apropar el vermut Sabadell, i la Fira és un punt estratègic, ho té tot” sosté Goretti Pérez, organitzadora de Vadevermut, la Fira Internacional del Vermut i l’Aperitiu que tindrà lloc a la nostra ciutat. I exposa com ha canviat el concepte del vermut en els darrers anys: “Era una cosa d’antres i de gent gran.

Però coincidint amb la crisi del 2008 va renéixer amb força”, destaca. I és que creu que la història d’una ciutat també l’expliquen els seus bars, la seva gastronomia. I aquest cap de setmana la fira oferirà vermuts i aperitius per viatjar arreu, amb unes 25 marques i 28 estands diferents.