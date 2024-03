Les notícies més destacades del dia a Sabadell

En l’edició del Diari de Sabadell d’aquest dimarts fem una radiografia de la situació de les beques menjador a la ciutat. Tot això i molt més, entre les notícies destacades del dia.

A Sabadell, hi ha escolaritzats entre el segon cicle d’educació infantil (I3, I4 i I5) i l’etapa obligatòria (primària i ESO) més de 29.900 alumnes, segons els registres municipals d’inici de curs. Un 23,3%, quasi un de cada quatre dels alumnes, tenen assignada una beca menjador. El que equival a 6.974 alumnes –en xifres a 1 de març, que a final de curs poden haver augmentat–, repartits en centres públics i concertats. Aproximadament, un 55% de les famílies reben la prestació de forma 100% finançada i la resta en un 70%.

Sabadell disposa d’una àrea d’esbarjo per cada mil gossos. A la ciutat hi ha censats 11.871 gossos –uns registres aproximats, perquè no tots els propietaris registren els seus animals, malgrat que és obligatori– i tretze zones per a gossos o espais on poden caminar deslligats. Una ràtio que és inferior a la resta de les grans ciutats catalanes, a excepció de Terrassa (que no arriba a tenir ni una sola àrea –0,79– per cada mil gossos).

La finalització de les obres de pacificació de l’entorn del tanatori de Sabadell ha permès completar un projecte més de la desena que s’estan fent al voltant de la Gran Via. En total, el govern de PSC i Junts inverteix 3,9 milions d’euros (75% dels quals finançats pels fons europeus Next Generation) per pacificar i naturalitzar la principal artèria urbana de la ciutat.

Feia gairebé mig any –des del passat 15 de setembre– que a Sabadell no es registraven precipitacions abundants (>20 mm en 24 h). Finalment, després de cent setanta-tres dies consecutius sense un episodi destacat, aquest passat cap de setmana es va posar el punt final a un dels períodes més secs registrats a la ciutat.

La Policia Municipal de Sabadell ha alertat en les últimes hores sobre un missatge fals que ha arribat a diversos ciutadans a través del seu whatsapp. El text parla d’un suposat pagament demanat per l’Ajuntament que cal efectuar en un número de compte concret, que en cap cas és del consistori.