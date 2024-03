FOTOS | L’edifici ocupat per L’Obrera, irreconeixible després de l’enderroc

Els Mossos d’Esquadra s’han desplegat aquest dimecres a primera hora per fer efectiu el desallotjament de L’Obrera a Sabadell. Han tallat els accessos i han intervingut quan a l’espai no hi havia ningú. Una excavadora de grans dimensions ha enderrocat les parets de l’immoble. Després de diversos mesos d’incertesa al voltant de la data, aquest 13 de març ha començat l’enderrocament de l’edifici, situat a l’avinguda de Barberà.

L’1 de maig del 2015 L’Obrera obria les seves portes. L’espai iniciava el seu recorregut amb l’ocupació d’un antic edifici abandonat de l’avinguda de Barberà. Durant aquests anys, el centre social ha ofert una gran varietat d’activitats als veïns de l’Eixample i voltants: el gimnàs popular Rukeli, una escola d’idiomes o un hort comunitari en són alguns exemples.

[FOTOS: VÍCTOR CASTILLO]