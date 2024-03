El FS Sabadell Femení torna a guanyar i és més líder

El cuer visitava el pavelló de Cal Balsach per a enfrontar-se al líder de la Divisió d’Honor catalana. A priori, un duel molt desigual, però que no va ser així. El FS Sabadell Femení va haver de suar per guanyar a El Morell CFS (3-0) en un partit que es va decidir al segon temps. Les de Xavi Muñoz no van obrir el marcador fins als primers minuts després del descans. Va ser Maria Recio, que s’està erigint en l’obrellaunes de l’equip, qui va inaugurar el marcador.

I ja al tram final del partit, va arribar la sentència. Amanda Manjón va posar el segon gol arlequinat i gairebé sobre la botzina, de nou Recio va signar el definitiu 3 a 0. Una nova victòria del FS Sabadell Femení que continuarà primer a nou punts dels seus dos perseguidors: Les Glòries i Linyola, tot i que ambdós tenen un partit pendent. Una distància significativa que acosta una mica més l’ascens a Segona Divisió nacional dos anys després.

/Lluís Franco