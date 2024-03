Badia del Vallès preveu eliminar tot l’amiant dels seus edificis a finals de 2025

Badia del Vallès aspira a ser la primera ciutat d’Europa lliure d’amiant a finals de l’any 2025. L’Ajuntament i l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) han fet balançde la feina feta en els darrers anys, que ha permès fer un mapa de la situació del municipi i establir un calendari d’actuacions per eliminar el fibrociment dels edificis.

S’estima que els treballs per retirar les peces podria començar al desembre d’aquest 2024 i culminar a entre octubre i novembre de 2025. La Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès, per la seva banda, ha manifestat el temor que l’avançament de les eleccions al Parlament bloquegi l’avançament de la llei per retirar l’amiant de tot el país, però el Govern manté el seu compromís.

El primer municipi de Catalunya en eliminar-ho

Badia del Vallès ha picat pedra per lluitar contra el fibrociment, un material molt utilitzat en la construcció a mitjans del segle passat i molt present en les vides dels seus més de 13.000 habitants. Tot i que al 2018 es van començar a retirar aquestes peces dels equipaments públics, aquell mateix any el ple municipal de gener donava llum verda a la creació del Mapa de l’Amiant per establir amb exactitud cada racó de la localitat on aquest material hi era present.

Aquell mapa veia la llum al juliol de 2021, fet que va establir un full de ruta clar per convertir Badia en el primer municipi de Catalunya que eliminés l’amiant en la seva totalitat. La fotografia obtinguda donava detalls de com actuar, concretament en 153 edificis. En 115 hi calia retirar l’aminat de les galeries i dels tubs de ventilació, mentre que en 38 s’hi havia d’actuar a les cobertes, que s’havien de substituir, així com també eliminar els tubs de ventilació.

“La previsió que tenim és actuar en dues fases, una primera en els 115 edificis, que tenen un estat de degradació superior i que pensem que podríem començar a retirar les peces al gener de 2025 com a molt tard i amb 6 mesos d’execució d’obres, i la segona en els 38 restants, que començaria a l’abril de 2025 amb 6 mesos més d’obres”, ha detallat l’alcaldessa de Badia, Eva Menor. Juntament amb el director de l’ARC, Isaac Peraire, ha participat en un acte per explicar a la població els passos fets i el calendari previst.

Peraire ha volgut reivindicar “l’esperit de Badia” com a far a l’hora de dur a terme l’actuació per eliminar l’amiant de tot el país. Parteix d’un moviment nascut de l’esperit popular que ha dut a sumar consensos entre població i administracions, però també entre administracions sense que els diferents colors polítics fossin un impediment.

Amb tot, Menor ha destacat que tot allò que té a veure amb l’amiant és un “tema molt sensible” a Badia, on hi ha moltes tones de fibrociment. “No ens hem aturat en aquests tres anys, i no sé si serà a l’octubre de 2025 o més tard, però Badia serà la primera ciutat d’Europa lliure d’amiant”, ha reblat.

Una llei per tot un país

Fa just una setmana la Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès denunciava el retard en el cens d’habitatges arreu de Catalunya amb fibrociment, i anunciava l’enviament d’una carta al president de la Generalitat, Pere Aragonès, però també a tots els alcaldes del Vallès Occidental i els regidors competents en la matèria per demanar celeritat en les actuacions. L’avançament electoral, però, els ha fet entrar tots els mals davant d’un possible retard en els avenços de caràcter tècnic i en l’aprovació de la llei de retirada d’amiant de Catalunya.

“S’estava tramitant una llei, i amb la convocatòria d’eleccions temem que s’aturarà, la previsió era que entrés al Parlament a l’abril”, ha denunciat el portaveu de la coordinadora veïnal, Manuel Navas. És per aquest motiu que reclama a totes les formacions polítiques “compromís”, i que duguin la voluntat de seguir triant endavant la llei en els seus programes electorals.

Peraire, però, assegura que no hi ha motiu per témer, donat que hi ha un ampli consens polític sobre el camí a seguir. En aquest sentit, estima que, si bé la llei pot patir un retard d’uns quatre mesos per la convocatòria electoral i l’aturada de l’activitat parlamentària, podria ser una realitat un cop es constituís el nou Parlament, abans de l’estiu.