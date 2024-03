El preu del lloguer continua pujant mentre baixa el nombre de contractes

El preu dels habitatges de lloguer va batre un nou rècord a Sabadell el quart trimestre de 2023 (entre octubre i desembre), amb 772,29 euros, mentre que el nombre de contractes signats va apuntar un altre registre igualment remarcable: des del 2010 no es signaven menys de 750 arrendaments i, en el quart trimestre de l’any passat, van ser 736. El preu mitjà del lloguer a Sabadell el 2023 va quedar en 748,65 euros, segons les fiances dipositades a l’Incasòl.

El que passa a la ciutat no és aliè al context generalitzat. El preu mitjà del lloguer entre gener i desembre a Sabadell va passar de 737,21 euros de mitjana el primer trimestre a 772,29 euros de mitjana el quatre trimestre, el que suposa un increment del 4,76%. L’increment percentual de la mitjana catalana va ser del 5,07% en el mateix període. I el nombre de contractes signats a Sabadell va caure un 24,5% de gener a desembre, mentre que al conjunt català també van ser menys, però la caiguda no va ser tant accentuada: -16,6%.

El secretari general de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, Miquel Àngel Vicente, atribueix aquesta situació al context polític i legislatiu que fa mesos que ve anunciant canvis. “La gent estava a l’expectativa del que pogués passar amb la nova llei d’habitatge i han aguantat els contractes o els han prorrogat, perquè ja sabíen què passaria si en feien de nous”, diu Vicente, en referència a què fins a última hora no s’ha sabut ben bé quan entrava en vigor el sistema de preus de referència i les altres mesures segons si els propietaris són grans o petits tenidors. ETot i així, el preu mitjà del lloguer a Sabadell el 2023 (748,65€/mes) està per sota de ciutats similars com Badalona (848,91) i l’Hospitalet de Llobregat (794,87), però és més car que Terrassa (687,7). A Barcelona, el preu del lloguer de mitjana l’any passat va ser de 1.136,4 euros al mes.

El sabadellenc creu que les mesures que ara han entrat en vigor poden causar una rebaixa de preus de fins al 20%, però també adverteix que “cada cop hi haurà menys oferta” de pisos de lloguer, un mercat en el qual recorda que manca oferta i, especialment, habitatges públics de lloguer que considera que l’administració hauria d’haver construït en els anys anteriors. Tanmateix, Vicente creu que l’administració hauria d’incidir en mesures estructurals per crear riquesa i llocs de treball que permetin tenir ingressos.

“Els preus estan disparats”

Tenint en compte el preu dels lloguers i la inflació dels últims anys, hi ha joves que es troben que això els obliga a fer més renúncies de les que voldrien. Un cas és el de la sabadellenca Cristina Fabero, jove que viu amb parella i explica que “noto que des que visc de lloguer el meu nivell de vida ha hagut de baixar perquè pagar el pis és el més important, i d’aquí sí que no puc retallar”. Fabero relata que “puc pagar el lloguer, però em queda ben poc per la resta de coses”. El menjar, la llum, l’aigua, el cotxe i la resta de despeses s’enduen bona part dels ingressos i “al final no estalvio”, malgrat que procuri retallar en despeses d’oci o restauració. La sabadellenca creu que “tot està disparat, però especialment el lloguer”.