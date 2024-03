Pau Morilla-Giner i Adam Rothstein presenten un pla per garantir l’estabilitat del Centre d’Esports

Garantia d’estabilitat. Aquest seria el principal titular que es pot extreure de la sessió col·loqui celebrada a la Cambra de Comerç de Sabadell en la qual el Centre d’Esports Sabadell va presentar les bases de futur institucionals i econòmiques amb el protagonisme del president de l’entitat, Pau Morilla-Giner i l’empresari nord-americà i màxim accionista individual ara mateix, Adam Rothstein.

Van presentar les ponències ‘Un nou model de negoci: el CE Sabadell FC del segle XXI’ i ‘CE Sabadell FC com a plataforma d’entreteniment’. A l’acte hi han assistit Montse González, tercera tinenta d’alcaldessa i regidora d’esports de l’Ajuntament de Sabadell, i les principals empreses i dinamitzadors econòmics del Vallès.

L’acte ha estat introduït pel president de la Cambra, Ramon Alberich. “Des de la Cambra de Comerç de Sabadell, i en nom del teixit empresarial al qual representem, donem un suport total al Centre d’Esports Sabadell, una entitat que té un impacte directe en l’economia i el creixement del territori”, ha explicat en la seva presentació.

Generar ingressos

En la primera ponència, Pau Morilla-Giner, president del CE Sabadell ha destacat l’etapa de creixement del club. “Mira al passat amb orgull i aposta per un futur il·lusionant i innovador. Els accionistes es comprometen a dotar al club dels mitjans necessaris per a desenvolupar el màxim potencial del Centre d’Esports en la consecució dels objectius i la consolidació del club al futbol professional”.

Pau Morilla-Giner ha afegit que el pla “inclou el desenvolupament d’un model de negoci que permeti incrementar la generació d’ingressos fins a assolir la sostenibilitat en els pròxims anys i reduir la dependència de les aportacions financeres dels accionistes al club”.

Concerts i millores en l’estadi

Seguidament, Adam Rothstein, màxim accionista de l’entitat arlequinada després de participar en l’ampliació de capital, ha exposat els punts bàsics del seu pla: “Algunes de les innovadores iniciatives que desenvoluparem seran concerts de nivell internacional a la Nova Creu Alta, així com la realització de millores en l’estadi que permetin una experiència ideal per a aficionats i empreses vinculades al club, maximitzant l’obtenció d’ingressos provinents de l’explotació de l’estadi”. A més, Rothstein ha detallat que en les pròximes setmanes seran comunicades oficialment les primeres iniciatives que es duran a terme a la Nova Creu Alta, probablement el mes de juny. De fet, ja s’han produït reunions d’alt nivell amb l’Ajuntament i es pot parlar de principi d’acord.

Finalment, tant Pau Morilla-Giner com Adam Rothstein han afirmat que els accionistes “tenen el ferm compromís de col·laborar amb els aficionats, empreses i institucions de Sabadell per a realitzar un projecte conjunt que ofereixi oportunitats úniques per a tots”. Dins d’aquesta oferta s’inclouen gaudir del futbol professional a mitjà termini i de concerts exclusius a la ciutat. “Animem a tots els sabadellencs a sumar-se al projecte i participar-hi. Junts, tot és possible”, han conclòs.

La Cambra de Comerç de Sabadell i el CE Sabadell, dins el seu acord, treballen de forma conjunta per a vincular l’esport i l’activitat socioeconòmica de Sabadell i la seva zona d’influència potenciant la promoció de l’esport com a dinamitzador econòmic, mediàtic i social. Ja en l’estudi presentat per l’economista Josep Milà es va exposar que el Centre d’Esports generava en la temporada 2018-2019 un impacte de 5.900.000 euros a la ciutat. Una xifra que, a més, creix fins als 12.400.000 euros amb l’equip jugant a Segona Divisió A, objectiu final del projecte.

Qui és Adam Rothstein?

Adam Rothstein és cofundador i soci general de Disruptive Technology Partners, un fons d’inversió israelià centrat en la tecnologia i Disruptive Growth, una col·lecció de vehicles d’inversió en les últimes etapes centrats en la tecnologia israeliana, que va cofundar en 2013 i 2014 respectivament.

A partir del 2014, Rothstein ha estat soci de risc a Subversive Capital i membre-gerent de 1007 Mountain Drive Partners, LLC. També és patrocinador i director de Roth CH Acquisition I Co. (NASDAQ: ROCH), una empresa d’adquisició amb finalitats especials que va establir un pla de fusió amb Pure Cycle Technologies LLC.

Acumula més de vint anys d’experiència en el capítol d’inversions i actualment participa en les juntes directives de diverses empreses de tecnologia als Estats Units i Israel, formant part del Consell Assessor de l’Escola de Negoci de Leeds, en la Universitat de Colorado.

Es pot considerar un professional experimentat amb un currículum important en l’indústria del màrqueting esportiu i gestió d’esdeveniments, amb una llicenciatura enfocada en Gestió Esportiva de la Universitat de Syracuse.

