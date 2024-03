L’Astralpool femení tanca la fase de grups de la Champions amb plena de victòries

L’equip femení de l’Astralpool CN Sabadell s’ha desfet amb solvència del Dunaujvaros (18-12) a la Finetwork Aquàtics en la darrera jornada de la fase de grups de la LEN Champions. Les de David Palma, que ja havien certificat la classificació per a la ‘Final Four’ al partit anterior, tanquen els grups de la màxima competició continental amb la plena de victòries.

La gran novetat ha estat la presència de Mar Carrasco sota pals. L’inici ha estat bastant travat i precipitat a l’atac, els primers intents han estat envà. S’han avançat les hongareses a través de Geraldine Mahieu i al CNS li ha costat obrir el marcador. Bea Ortiz ha igualat a 3′ pel final del període i Brigita Horvath ha retornat l’avantatge visitant. Ortiz i Forca han contrarestat el gol de Dorina Dobi per a posar l’empat a 3 als primers vuit minuts.

Ha accelerat l’Astralpool a partir del segon i amb un 6 a 2 de parcial ha començat a aplanar el terreny cap al triomf. Van der Sloot ha inaugurat el quart i s’hi han afegit Maica Garcia (2), Forca i les dues Irenes, González i Casado. Carrasco també ha estat protagonista, especialment al tram final del període, amb diverses aturades de mèrit. A la represa, ha arribat la sentència definitiva de les de David Palma. Sofia Giustini i Maica, amb dos gols als primers instants, han deixat el triomf pràcticament certificat.

Ha tret el peu de l’accelerador l’Astralpool i això ho ha aprofitat el Dunaujvaros per tornar-se a acostar en el marcador. Amb un bon parcial d’1 a 4, les hongareses han reduït la distància a tres gols a falta dels darrers vuit minuts de l’enfrontament. Només ha estat un tràmit i Van der Sloot i Irene González s’han encarregat de sentenciar del tot.

Ja amb tot decidit, ha estat el torn de la jove Ona Jurado. Amb només 14 anys, ha estrenat el seu caseller golejador de la màxima competició continental amb un doblet. Gairebé vint anys de diferència entre Jurado i la darrera golejadora del partit, una Maica Garcia que ha tancat una gran actuació posant el definitiu 18 a 12. La competició europea tornarà per a l’Astralpool el cap de setmana del 20-21 d’abril amb la ‘Final Four’ on les de David Palma lluitaran per alçar la setena Champions.

/Lluís Franco