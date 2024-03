Juli Fernàndez, candidat d’ERC pel Vallès Occidental al 12M

Aquest dissabte s’ha celebrat el Congrés Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya on s’ha escollit Juli Fernàndez com a candidat del Vallès Occidental per a les eleccions del pròxim 12 de maig al Parlament. “Estic molt content que m’hagin tornat a fer confiança” declarava el sabadellenc que prometia “treballar perquè la gent de la comarca pugui viure una mica millor”.

L’exalcalde de la ciutat també ha aprofitat per mostrar la força de la comarca: “el Vallès aporta sempre benestar, empenta i il·lusió al país”, afegia. Fernández ocupava des del passat mes de juny el càrrec de secretari general adjunt d’Estratègia, Comunicació i Coordinació institucional, a més del seu lloc al Parlament de Catalunya en el mandat d’ERC. El partit encapçalat per Pere Aragonès buscarà mantenir-se com a llista més votada en unes eleccions on Carles Puigdemont amb Junts i Salvador Illa amb el PSC es posicionen com les grans alternatives.