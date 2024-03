Óscar Cano: “Era una oportunitat única d’obrir escletxa”

Oportunitat perduda. El CE Sabadell va marxar ahir de la Nova Creu Alta amb un regust molt amarg. Els arlequinats podien dormir a cinc punts de la zona vermella, però la derrota davant l’Arenteiro suposa la quarta jornada consecutiva sense guanyar. Malgrat que segueixen fora del descens (a l’espera dels partits de Sestao i Tarazona), els d’Óscar Cano continuen sense fer una passa més per començar a mirar cap a la tranquil·litat. El tècnic reconeix que “ho hem parlat abans del partit i sabíem que era una oportunitat única d’obrir escletxa”, però creu que a les darreres jornades “estem tenint mala sort”. Cano considera que contra la Cultural i el Deportivo eren “dos partits que teníem guanyats” i davant l’Arenteiro “l’equip mereixia com a mínim empatar”.

I és que tot i que no va ser el millor enfrontament dels arlequinats, les ocasions van ser nombroses. Només la falta d’efectivitat va permetre als gallecs marxar del Temple amb els tres punts. D’entrada, però, el plantejament no va sortir com s’esperava. Els visitants es van fer amb el domini de l’esfèrica fins que van avançar-se en el marcador. Aleshores, Cano va fer un canvi tàctic i Moyano (que havia començat a la banda) va passar a jugar com a mitjapunta. També obligats pel marcador i la passa enrere de l’Arenteiro, l’equip va millorar considerablement i va capgirar la truita sent ara el dominador.

La posició de Moyano

“No tenim molt gol i la posició inicial de Moyano era per poder tenir-lo a prop de l’àrea quan ens permetessin les pujades d’Herrero per l’esquerra. Doblar davanters i tenir una referència al segon pal. Després del gol, hem considerat que ens deixarien més espai per bandes i per tant ens podia aportar més entrant pel mig i per pressionar el seu pivot en sortida de pilota”. El cordovès havia estat tota la setmana sense entrenar, però va disputar 70 minuts i va tenir diverses ocasions. “Ha fet un bon partit i, de fet, la millor oportunitat ha estat seva”.

La posició inicial de Moyano a la dreta solucionava la incògnita de què passaria amb la baixa d’Astals. Primer va ser el ‘7’ i després Marc Marruecos els que van ocupar aquella banda tot i que diverses jornades després, els arlequinats van tornar a la defensa de quatre. Jordi Calavera va abandonar l’eix de la defensa per recuperar la seva posició d’origen com a lateral. El tarragoní va acabar amb alguns problemes físics, però sembla que només és “fatiga per l’exigència i els partits seguits després d’estar tant temps sense competir”.

Les properes jornades, decisives

Tot i els problemes físics, el tècnic granadí té clar que mentalment l’equip seguirà fort perquè “el grup ha rebut tants cops que ens aixequem i passem pàgina molt de pressa”. Les properes cinc jornades, contra rivals directes o clubs propers a la lluita per la zona baixa, seran claus en el desenllaç de la temporada. “Ara venen diversos partits d’aquells que se’n diuen de sis punts. Pels que sumes tu i els que no suma el rival. Esperem que el futbol els torni a aquests jugadors tot el que a la primera volta els va prendre”.