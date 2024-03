Cara i creu de l’OAR Gràcia femení: guanya a València i perd una gran oportunitat a casa

Sensacions contraposades. Era un cap de setmana atípic i també decisiu per a l’OAR Gràcia femení en el seu objectiu d’assolir les fases d’ascens. Dissabte va jugar el duel ajornat a València contra el Marni Levante, un rival força exigent a casa, i les de Carol Carmona van aconseguir una treballada victòria (27-29) en un duel molt igualat que va decantar-se en el tram final. La gerra d’aigua freda arribaria hores després, al Boccaccio Arena, quan el conjunt gracienc s’ha vist sorprès pel fins ara cuer, el Benidorm (24-25), malbaratant una gran oportunitat de deixar gairebé lligada la segona posició.

Les prestacions de l’OAR a València van ser excel·lents. Com ha estat la tònica aquesta temporada, la igualtat seria total des de l’inici fins al final. El Marni Levante va marxar amb avantatge mínim al descans (14-13). A la represa, l’equip de Carol Carmona no va perdre mai la concentració i amb el pas dels minuts, va saber gestionar millor els moments claus, sobretot a partir de l’empat a 23. Un parcial de 0-3 seria decisiu per arribar al tram final amb més tranquil·litat que en jornades anteriors. Janna Sobrepera, amb 9 gols, va tornar a ser important en l’aspecte ofensiu, juntament amb Irene Garcia (6) i Maria Monllor (4).

Ocasió perduda

Les derrotes del Sant Joan Despí davant el campió Mislata i La Roca a Sant Quirze encara donaven més valor al triomf de l’equip gracienc, que encarava el seu partit d’aquest diumenge contra el Benidorm amb un panorama força engrescador: una victòria el deixava a només un punt de les fases d’ascens amb dues jornades pendents. Semblava un escenari idoni i, de fet, a la primera part es complia el guió previst, amb iniciativa local (6-3, 9-6, 11-7). Abans del descans, les alacantines han escurçat diferències (12-10).

No aconseguia l’OAR sentenciar el partit. La portera visitant ha estat un autèntic mur i a partir del minut 45 han començat a aparèixer els nervis, la precipitació… i també el cansament del viatge i desgast físic del dia anterior en les files sabadellenques. D’un 22-21 s’ha passat a un preocupant 22-24. Tot i això, l’OAR, acostumat a remuntades impossibles, ha tingut diverses opcions per entrar de nou en el partit, malbaratant dos llançaments de 7 metres fonamentals. El Benidorm, en canvi, no ha fallat i s’ha emportat una victòria impensable (24-25) que li dona esperances d’eludir el descens. Cares de frustració en les verd-i-blanques per l’ocasió perduda al final.

Com queda ara la situació?

La part positiva és que l’OAR Gràcia continua en segona posició i depèn d’ell mateix en les dues últimes jornades. Haurà de visitar el Sant Esteve Palautordera, equip ubicat en la zona mitjana de la taula, i rebre al Boccacio Arena al Mislata, campió indiscutible que ja celebra l’ascens directe a la categoria d’Or. Caldrà veure amb quina motivació afrontarà aquest darrer duel.

Per la seva part, Sant Joan Despí i La Roca afronten duels teòricament assequibles davant el Joventut Mataró i Ribes respectivament abans d’enfrontar-se entre sí en l’última jornada, un partit que pot afavorir els interessos graciencs. L’OAR sap que sumant 3 punts disputarà les fases d’ascens sense mirar altres resultats. En cas contrari, haurà d’esperar alguna carambola.

Empat del masculí

Per la seva part, l’OAR Gràcia masculí va esgarrapar un punt d’orgull de la pista del Sant Esteve Palautordera (29-29) després d’anar a remolc durant tot el partit. Es va arribar al descans amb un clar 16-10, però el conjunt de Pere Ayats va millorar a la segona meitat i va trobar el premi de l’empat gairebé en els instants finals. Es manté en tercera posició igualat amb el Sant Quirze, a cinc punts del Sant Cugat. Sembla una diferència gairebé insalvable, però encara queden cinc jornades.

