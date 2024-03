Recordes la mítica discoteca Boeing, on “vivia” un lloro?

La discoteca Boeing, a l’avinguda de la Concòrdia 57, va ser un autèntic revulsiu per a la nit sabadellenca. Va desplaçar la majoria de sales de ball, clubs i bars existents, inspirada en locals com el Tiffany’s de Platja d’Aro. Fins aleshores, no hi havia res semblant a la ciutat.

Oberta el 25 de desembre de 1968, va ser la primera discoteca de la ciutat moderna, a l’estil boîte, amb sofàs, llums, podis, moqueta i cabina de discjòquei –tal com recorda el periodista Xavier Rosell, especialitzat en la nit. Alguns clients recordaran, sobretot, que hi havia un lloro ben tranquil i engabiat que “vivia” a la discoteca. Això era abans de qualsevol llei animalista.

El periodista Rosell també recorda els millors discjòqueis que van passar per aquella discoteca: els sabadellencs Francesc Bellmunt i Joan Aymerich, a més del “popular” Miki, que més tard punxaria en el Piú. “Va ser el més modern i trencador que hi havia a Sabadell. Te n’havies d’anar a la Costa Brava per veure una cosa semblant”. Va ser creada per l’empresari Antoni Güell, que més tard gestionaria la discoteca Makintosh, al Port de la Selva.

I què hi ha ara? Doncs a on se servien combinats ara es cuina menjar xinès. És un restaurant asiàtic.