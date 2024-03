Quina impressió t’ha donat el projecte de Pau Morilla-Giner i Adam Rothstein?

“M’agrada l’aposta pel Futbol Base”

Soci de tota la vida i patidor de mena, Francesc Espinar valora positivament el projecte explicat per Pau Morilla-Giner i Adam Rothstein. “El fet de fitxar Óscar Cano i Rosende fins a l’any 2025 i el bon mercat d’hivern ja era un senyal que algú posava diners. Ara li hem posat cara. M’agrada la seva aposta per potenciar el F. Base i planificar amb antelació la temporada vinent”.

Considera “fonamental assolir la permanència per poder mantenir un bloc i renovar peces importants, sobretot els joves”. Veu l’opció dels concerts amb un cert escepticisme: “també hi entra l’Ajuntament i potser una de les primeres inversions serà solucionar el greu problema de la gespa, que podria agreujar-se”. Com una petició personal, demana que també es faci un esforç per “canviar el vell marcador electrònic” de l’Estadi.

“Ens costa massa tenir un equip a l’alçada de la ciutat”

La Montse Vilatersana porta tota una vida seguint al Sabadell i encara no s’explica com pot ser “que hi hagi tan poca inversió i costi tant tenir un equip a l’alçada de la ciutat”. Vilatersana no va seguir gaire la presentació en societat de l’Adam, però sí que està convençuda “que fa temps que lluiten per aconseguir tenir un projecte”.

A més, la sòcia arlequinada reconeix que “això ha passat sempre” i recorda “haver vist al president Soteras anant al banc per poder pagar les nòmines”. Vilatersana l’únic que espera és “mantenir-nos i no patir cada any pel futur del club”.

“És una gran notícia que des de fora sí que es fixin en el Sabadell”

El Gabriel Llonch també és un dels socis que ha vist el Sabadell a totes les categories i ara gaudeix del Centre d’Esports amb el seu net, Xavi. Llonch té clar que el que fan falta “són diners” i que “la resta ve sol”. L’arlequinat creu que la influència de Barcelona és “massa gran” i això fa que “tot estigui molt enfocat cap a ells”.

Llonch opina que “les persones importants i que tenen diners de la ciutat se’n van a veure el Barça” i afegeix que “aquest és el gran problema”. El veterà soci, però, considera que “hi ha bones intencions” amb els accionistes actuals i creu que és “una gran notícia que des de fora sí que es fixin en el Sabadell”.

“Em va donar una bona impressió”

El soci del Centre d’Esports, Albert Cunill, sí que va seguir la presentació a la Cambra de Comerç i estava força capbussat en el tema. El que més el va sobtar és “això dels concerts”, el sabadellenc ho veu “una mica friqui i complicat”. No obstant això, l’Adam li va “donar una bona impressió” i espera “que sigui l’inici d’un bon projecte”.