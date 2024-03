Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Arrenca la Setmana Santa després d’un cap de setmana farcit de notícies a Sabadell. Repassem les més destacades.

La Setmana Santa ja és aquí. Centenars de sabadellencs han tret les palmes, els palmons i el llorer per a celebrar el Diumenge de Rams a les principals parròquies de la ciutat. La benedicció mobilitza cada any moltes persones i la celebren des dels més creients fins a d’altres que ho fan per tradició. “És una cita marcada en el calendari, però no per l’àmbit religiós sinó perquè ens ajuntem tota la família i després anem a dinar tots plegats”, afirma la Mercè, veïna del Centre.

L’estrena de Teatre Sense Animals ha omplert, aquest cap de setmana, de rialles i bon rotllo durant hora i mitja el Teatre Principal. Amb les entrades exhaurides per a la funció del dissabte, la de diumenge ha comptat amb prop de mitja entrada. Les set escenes representades pels quatre actors participants han anat derivant converses teòricament quotidianes fins a convertir-les en absurdes i humorístiques per la seva inversemblança.

El regidor expulsat del Govern de Sabadell, Jesús Rodríguez, no va amenaçar ni coaccionar a l’alcaldessa, Marta Farrés. O almenys no s’ha pogut provar. Una sentència del jutjat d’instrucció número 2, a què ha tingut accés el Diari, absol l’extinent d’alcaldessa.

El conductor d’una furgoneta ha mort aquest passat diumenge a la tarda després d’un impacte contra la mitjana per causes encara desconegudes. L’accident es va produir a la C-16 a l’altura de Vacarisses.

No hi ha manera. Cada vegada que el Sabadell té una oportunitat de distanciar-se de la zona de descens, falla. Els resultats anteriors al partit havien estat molt favorables, però el conjunt arlequinat es va veure sorprès per un bon Arenteiro i es va mostrar negat davant la porteria.