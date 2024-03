L’Astralpool s’enfrontarà al Sant Andreu a les semifinals de la Champions

L’Astralpool CN Sabadell ja coneix el rival que haurà de superar si vol ser a la final de la Champions femenina. El sorteig celebrat aquest dimarts a Barcelona ha emparellat les de David Palma amb el Sant Andreu a les semifinals que es disputaran el 20 d’abril.

Les vigents campiones hauran de superar les barcelonines si volen lluitar pel setè títol europeu. Les de Javi Aznar són líders de la Lliga i van quedar primeres al seu grup de la màxima competició continental per sobre del CN Terrassa, Roma i Orizzonte. En l’únic precedent aquesta temporada, es van imposar les santandreuenques per 13 a 1o. Per trobar l’últim enfrontament entre Astralpool i Sant Andreu a la Champions cal anar fins a la fase de grups de la temporada 2017-18 on les sabadellenques es van imposar per 7 a 13.

Tot això, en una ‘Final Four’ que es disputarà a les instal·lacions del CN Barcelona el cap de setmana del 20-21 d’abril i que tindrà com a mínim un català a la final. Però podrien ser-ne dos. A l’altre costat del quadre el Mataró s’enfrontarà a l’Olympiakos. El tro europeu està en joc.

El masculí davant l’Steaua als quarts d’Eurocup

També ha conegut l’Astralpool masculí el seu rival als quarts d’Eurocup. Els de Quim Colet es veuran les cares amb l’Steaua Bucarest. L’anada serà el 6 d’abril a Romania i la tornada el 27 a la Finetwork Aquàtics. Curiosament, ambdós conjunts ja van enfrontar-se a la fase de grups de la Champions amb un doble triomf sabadellenc: 8-11 a Bucarest i 13-6 a Can Llong. En principi, un nou rival assequible per a l’Astralpool que si assoleix el passi a les semifinals jugarà contra el guanyador de l’Estrella Roja – JUG Dubrovnik. Els croats compten a les seves files amb el sabadellenc i excapità del Club, Sergi Cabanas.