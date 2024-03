Les notícies més destacades del dia a Sabadell

L’actualitat informativa a Sabadell està marcada en les últimes hores per la mobilitat i el ple celebrat dilluns. Repassem el més destacat.

Una cua de cotxes i camions s’enfila per la ronda de l’Ebre cada dia a hora punta. També el carrer de Sau és un focus de fums, esperes i clàxons. El barri de Torre-romeu s’ha convertit en la drecera de veïns d’altres barris de Sabadell que volen arribar al polígon industrial de Can Roqueta; pels residents del Poblenou que opten per accedir al Centre per l’interior del barri veí i per conductors d’altres municipis com Santa Perpètua o Sentmenat.

Com és habitual en cada jornada de pluja, les carreteres presenten aquest dimarts al matí complicacions des de primera hora. Moltes de les retencions afecten la xarxa viària que connecta Sabadell i la resta de la comarca amb altres punts, com Barcelona.

El govern de Sabadell i el grup de l’oposició En Comú Podem han arribat a un acord –ratificat aquest dilluns al Ple, amb el suport de totes les formacions polítiques– per afavorir la dinamització dels polígons d’activitat econòmica (PAE) de la ciutat, a través de la moció promoguda per la formació lila, després de detectar el neguit dels empresaris per continuar desenvolupant la seva activitat econòmica.

Tot apunta que serà un any de creixement per al cantant i pianista Roger Padrós, que acaba de publicar A contrallum després d’un gran paper com a concursant del Benidorm Fest. De moment, ja hi ha dues dates per presentar aquest segon àlbum de l’artista a Sabadell: el 8 de juliol al Fresc Festival i el 9 de novembre a la CavaUrpí.

La discoteca Boeing, a l’avinguda de la Concòrdia 57, va ser un autèntic revulsiu per a la nit sabadellenca. Va desplaçar la majoria de sales de ball, clubs i bars existents, inspirada en locals com el Tiffany’s de Platja d’Aro. Fins aleshores, no hi havia res semblant a la ciutat.