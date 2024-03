Tot apunta que serà un any de creixement per al cantant i pianista Roger Padrós, que acaba de publicar A contrallum després d’un gran paper com a concursant del Benidorm Fest. De moment, ja hi ha dues dates per presentar aquest segon àlbum de l’artista a Sabadell: el 8 de juliol al Fresc Festival i el 9 de novembre a la CavaUrpí.

“Ara és un moment important per mi, però també ho serà d’aquí a uns mesos. Som aquí perquè fa més de tres anys que tot l’equip piquem pedra. Això és una cursa de fons en què és important fer les coses des del cor i de manera molt conscient”, contesta el músic, de Polinyà i resident a Sabadell, preguntat per si es troba a punt de surfejar la cresta de l’onada.

Si els posem a davant d’un mirall, el primer disc de Padrós, La vida és millor (2022), i el que acaba de publicar aquest març, A contrallum, no s’assemblaran gens. En el primer –diu– va fer un exercici “introspectiu”, de mirar-se endins, mentre que en aquest segon mira tot el que l’envolta: “Hi ha una part de bellesa i humanitat de la societat que em fascina i, alhora, una part crua i trista en el dia a dia”, expressa. Mentre que en l’àlbum de debut “tot just sortia de l’ou”, en aquest últim representa “el despertar de l’edat adulta”.

El nom del nou àlbum vol ser molt evocador. Quan aixequem un negatiu d’una fotografia analògica per mirar-la a contrallum, busquem matisos com Padrós busca “els clarobscurs que envolten el món”, tant en forma de situacions com d’emocions. Així, les seves cançons deambulen per temes com el dol, la felicitat, l’autoestima, el pas del temps, l’amistat, la tristesa o la confiança.

De tots els temes del disc, el tema homònim, A contrallum, “és el resum de l’àlbum a nivell energètic, emocional i de contingut”, explica Padrós, que quatre anys enrere va ser un dels finalistes del concurs La Voz.

Tocar a casa

“Tocar a casa sempre és bonic”, comenta sobre els dos concerts que té previstos a Sabadell dins de la gira de presentació del disc. D’una banda, presentarà l’àlbum en el Fresc, el Festival d’Estiu, “amb tota l’artilleria”, acompanyat de la seva banda habitual, integrada per Jan Aygua, Marc Furnance i Ferran Alemany. Uns mesos més tard, oferirà una actuació molt més íntima i en acústic a la CavaUrpí.

Qui actuarà al Fresc?

La de Padrós és la segona actuació confirmada del Fresc Festival, que se celebrarà del 25 de juny a l’11 de juliol als Jardinets de l’Espai Cultura de Sabadell. Mishima tancarà aquesta nova edició del cicle cultural amb la presentació del disc L’aigua clara, així com amb algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva trajectòria. Serà el segon any que hi actuen.