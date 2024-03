La Nova Creu Alta, molt a prop d’acollir un amistós de la selecció catalana

La Nova Creu Alta té moltes paperetes per a acollir el proper amistós de la selecció catalana masculina absoluta de futbol. Tal com ha avançat Ràdio Sabadell i ha pogut confirmar el Diari, la FCF ha pensat en l’estadi arlequinat per al partit que es disputarà la setmana posterior al final de lliga a Primera Federación (27-31 de maig).

Tot fa indicar que la comunicació oficial es farà després de l’amistós que ha de disputar la selecció femenina davant Paraguai el 7 d’abril a Palamós. La Nova Creu Alta també va ser a les quinieles per a acollir aquest partit. D’aquesta manera, si res es torça, el combinat català tornarà a l’estadi creualtenc més de trenta anys després. En total, la selecció masculina absoluta ha jugat set vegades a Sabadell, totes elles contra el Centre d’Esports.

Sis van ser a la vella Creu Alta (1926, 1932, 1933 -en dues ocasions- i 1942) i la visita més recent va ser el 26 de desembre del 1990, ja a la NCA. Aquell enfrontament va servir com a homenatge a les víctimes de l’atemptat d’ETA i Catalunya, entrenada per Ladislao Kubala, la van conformar jugadors del Barça i l’Espanyol independentment que fossin o no catalans. El partit va acabar amb empat a 1.