No tots els ‘gym bros’ són millennials o Z

“Si el que vols és mantenir-te en forma has de fer entrenaments equilibrats i progressius. De totes formes, la millor manera d’arribar al teu objectiu és acudir a un professional que t’expliqui i t’organitzi els entrenaments”, explica l’Aaron, monitor de gimnàs i llicenciat en ciències de l’esport i l’activitat física.

La moda dels gimnasos s’ha convertit en un tema que implica totes les edats. Un ‘millennial’ és una persona nascuda entre el 1981 i el 1993 mentre que un ‘Generació Z’ va néixer entre el 94 i el 2010. Comunament són les dues generacions que més s’associen amb l’obsessió a l’exercici físic, però cada vegada més, aquests espais aglomeren usuaris de tota mena.

Un dels centres esportius que acumula una major presència d’esportistes de tot tipus és el Club Natació Sabadell. A l’entitat nedadora han ampliat fa poc la zona de gimnasos habilitant una segona sala d’exercici. L’espai de pesos s’ha traslladat gairebé en la seva totalitat a la nova sala on també hi ha diverses màquines de càrdio. En ser un club poliesportiu, no tenen un registre de les persones que acudeixen al gimnàs i les que ho fan a les altres opcions que ofereix el CNS, però sí que veuen un canvi de tendència en els darrers anys.

Cada vegada són més els que fan exercici de forma regular. Des de la pandèmia, a més, els hàbits també han canviat. “Abans la gent venia més a la tarda, després de treballar. Ara, hi ha gent a totes les hores. El teletreball i l’adaptació de les hores de feina ha fet que la gent hagi variat la seva forma de fer exercici”, explica Mercè Vallès, responsable del gimnàs del centre de Can Llong.

Què és un “Gym Bro”?

La varietat i diferència entre uns usuaris i d’altres és molt gran. N’hi ha els que van amb intenció de mantenir la forma, d’altres que volen lluir cos, alguns que ho fan per desconnectar i també trobem els anomenats “Gym Bros”. Un germà o company de gimnàs és aquell que actua com si fos monitor del centre o estigués llicenciat en ciències de l’esport i l’activitat física. Dona consells als del seu entorn i explica la seva experiència com si fos la més vàlida. En moltes ocasions aquestes recomanacions no són les més adients perquè no tothom acudeix al gimnàs amb el mateix objectiu i els cossos reaccionen de forma diferent als estímuls.

És una pràctica cada vegada més estesa i que sobretot es troba a les xarxes socials on qualsevol pot obrir-se un compte o canal i difondre les seves experiències o consells. Els professionals recomanen acudir a persones expertes en el tema perquè durant un entrenament hi ha diferents fases i el cos no és el mateix el dia u d’exercici que quan ja es porta un recorregut.

Els “Gym Bros” acostumen a tenir molta musculatura al tronc superior i els braços, les zones que més es poden lluir al carrer i a l’estiu. És per això que les recomanacions solen anar cap a l’entrenament en aquestes zones i també es destil·la molt la idea que com més pes aixequis, millor. “Voler córrer massa també és un error que perjudica el cos, amb possibles lesions i a la llarga pot ser molt dolent. Cada persona ha de seguir un procés segons les seves necessitats i característiques”, afirma l’Aaron, monitor de gimnàs.

En aquesta obsessió per a assolir el que consideren la perfecció física i una musculatura prodigiosa moltes vegades el camí ràpid és el d’utilitzar esteroides anabolitzants que ajudin a accelerar el procés. Els efectes secundaris poden ser devastadors. Des d’acne o agressivitat fins a problemes greus a òrgans cabdals com el fetge o el cor. L’exercici és beneficiós pel cos, però s’ha de fer amb cap i consciència. L’opinió dels professionals és la que val.

Què opinen els usuaris?

La Jessica és bastant nova en el món dels gimnasos. Un canvi en la seva situació laboral li ha permès tenir més temps lliure i començar a fer exercici físic. “Sempre vinc al matí o al migdia”, diu. “L’el·líptica i el rem són les màquines que més utilitzo, però vaig provant”, afegeix. La sabadellenca va al gimnàs amb la seva germana i el seu objectiu és “mantenir-me en forma, però sobretot desconnectar una estona i no pensar en l’enrenou del dia a dia. Vinc per salut mental i ho recomano a qui estigui en una situació similar”.

“Hi ha lloc per tothom”

A més, les instal·lacions del Club Natació, considera que “estan molt bé”. Respecte als que van al gimnàs per lluir cos i donar consells a la resta d’usuaris explica que “és molt despistada i no n’ha trobat cap de moment”, però creu que “hi ha lloc per tothom” i que “cadascú va al gimnàs pel motiu que considera i crec que totes les opcions són igual de vàlides”.

El Sebastian és un habitual del gimnàs i del Club Natació: porta 38 anys com a soci i 15 des que li va canviar la vida. El sabadellenc té una artritis crònica a la columna i fa anys li van donar els pitjors presagis. “Em van dir que hauria d’anar la resta de la meva vida en cadira de rodes. Anava amb el cap per terra perquè no m’aguantava”, explica. Però va decidir lluitar i va trobar la salvació. “Em van recomanar fer exercici i ara ja són quinze anys que vinc a diari i faig vida normal. El gimnàs em va salvar la vida”, admet. “Vinc unes dues hores diàriament i faig totes les màquines de la sala”, afegeix.

“Hi ha hagut un gran canvi en els darrers anys”

Sent una persona amb gran recorregut i experiència, el Sebastian considera que “hi ha hagut un gran canvi en els darrers anys” i que “cada vegada ve més gent”. Sobre els que volen lluir cos, el sabadellenc veu que “venen molts més que abans” però opina que “són simpàtics i agradables”.

La Carmen també té recorregut al Club Natació. “Em vaig fer sòcia de jove i venia sovint, però després vaig perdre el costum. Vaig tornar al 2018”, afirma. La sabadellenca va al gimnàs amb regularitat: “és la meva activitat principal des que vaig patir una lesió”, tot i que afegeix que “també m’agrada fer altres coses al Club”. El seu entrenament va molt centrat en l’exercici a les cames. “Utilitzo molt l’el·líptica, el rem i sobretot les màquines per la musculatura de les cames i específicament a l’isquio”.

“N’hi ha hagut sempre”

El seu objectiu principal és “continuar fent exercici i no estar aturada”. A més, recentment s’ha apuntat a fer el curs de Pilates que ofereix el Club. En ser preguntada pels “Gym Bros”, opina que “quan ets jove és normal” i que “n’hi ha hagut sempre”. Tot i això, apunta entre rialles, que “abans segurament no me n’adonava perquè formava part dels que es volien lluir i mostrar el cos”.

El Cristian porta dos anys com a usuari habitual del gimnàs del Club Natació. “Quan tinc més feina és difícil, però intento venir amb regularitat”. El seu entrenament també l’enfoca segons el temps que disposa: “quan tinc més temps faig exercicis lliures i quan vaig amb més pressa utilitzo màquines, però utilitzo una mica de tot”. L’objectiu és “mantenir la forma física i no estar sense fer res d’exercici”, però també “desconnectar i no saturar-me mentalment”. “Fa que em senti millor i més relaxat amb la resta de coses que he de fer durant el dia”, afegeix.

“Cadascú és lliure de fer o pensar el que vulgui, però que deixin als altres tranquils”

Sobre els més obsessionats amb el físic, el Cristian diu que “els respecto” i que “cadascú és lliure de fer o pensar el que vulgui, però que deixin als altres tranquils”. Per a ell, anar al gimnàs “és una bona via d’escapament i m’ajuda” i “no vull portar-ho més enllà, però puc entendre que hi hagi gent que li doni més importància”.