FOTOS | Multitudinària presentació de la Swit Cup a la Nova Creu Alta

Els equips participants de la Swit Cup 2024 han desfilat per la gespa de la Nova Creu Alta en una multitudinària presentació aquest dijous. Més de 5000 persones s’han citat a l’estadi creualtenc per a un esdeveniment que ha estat una autèntica festa. Amb llums, efectes especials i espectacles, l’acte ha estat a l’altura del nivell competitiu que promet la competició.

El torneig és el més gran d’Europa en nombre de jugadores i equips. A l’edició d’enguany, 126 equips i 1800 jugadores entre 8 i 19 anys es citen en la copa que s’allargarà fins al diumenge amb les finals que es disputaran al camp de gespa de Sant Oleguer. A la competició hi ha clubs catalans com Barça, Espanyol o Levante Las Planas, espanyols com Valencia CF, Madrid CFF, Sevilla FC, Villarreal CF o Real Betis i fins i tot dues entitats internacionals, el Brondby danès i el Bethesda estatunidenc.

FOTOS: LLUÍS FRANCO