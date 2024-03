Resurrecció o calvari, el dilema del Sabadell a Fuenlabrada

Refer-se de l’última ensopegada, canviar la tendència i sortir de la zona de descens és el triple repte del Sabadell aquest dissabte (16 h) a l’Estadi Fernando Torres davant el Fuenlabrada. Resurrecció o calvari pel conjunt arlequinat, que ha sumat només 2 dels últims 12 punts i necessita retrobar-se amb la victòria per evitar una situació delicada en plena recta final del campionat.

Tot i caure de nou a la zona vermella, Óscar Cano no perd la calma. Insisteix que “el perill existirà fins a l’última jornada perquè tenir dos o tres punts de coixí tampoc et garanteix res tal com està aquesta categoria. La meva previsió és que viurem unes dues últimes jornades de transistors, com es deia abans”.

Dependre d’un mateix sí que ho valora el tècnic granadí. “Seria important arribar al moment decisiu amb aquest factor a favor. De totes maneres, molts equips persegueixen el mateix objectiu”. Fins i tot va trencar la norma del partit a partit per anar una mica més enllà: “el pròxim mes d’abril, amb duels contra equips de la nostra zona, sí que poden definir com arribarem a les tres últimes jornades de lliga”.

De moment, però, prefereix focalitzar tota l’energia en el duel d’aquest dissabte al Fernando Torres davant un Fuenlabrada que, de moment, viu tranquil. “Potser no té tanta pressió com nosaltres, però tampoc té garantida la permanència i pot lluitar per altres objectius com la Copa del Rei. És un equip molt potent a pilota aturada”.

Torna Astals; Moyano, entre cotonets

L’única novetat a la convocatòria i també a l’onze serà David Astals. D’altra banda, Óscar Cano va reconèixer que Moyano continua amb molèsties al turmell i ha estat tractat de manera individual durant la setmana “per intentar que arribi amb bones condicions”. Amelibia -el que està més a prop de la recuperació- Raúl Baena i Baselga continuen fora de combat.

El tècnic no està preocupat per la manca de gol mostrada davant l’Arenteiro la jornada anterior: “Em quedo amb les coses positives. L’equip va dominar la segona part i va generar moltes ocasions. S’ha acostumat a passar pàgina i el veig bé anímicament”.

Sense entrades visitants

Després d’evitar el descens en l’última jornada de la temporada anterior, la irregularitat està marcant el curs actual del Fuenlabrada. Ha combinat trams força positius amb ratxes negatives (9 jornades sense guanyar). Ara viu en una situació còmode a la taula, però no pot badar. Encara que el seu pitxitxi és el davanter Sergio Benito amb 7 dianes, cal destacar l’eficàcia del central Manu Lama (foto), autor de 4 gols, tots en accions d’estratègia, principal arma d’un equip que ha protagonitzat sonades remuntades als minuts finals davant rivals potents com Deportivo o Gimnàstic.

Serà la segona visita (la primera va acabar 2-2 en la temporada 20/21 a Segona A) del Sabadell a l’estadi Fernando Torres, que ara es troba en ple procés de remodelació, amb una gran part de la graderia inutilitzada. Només s’obre la tribuna superior, amb capacitat per ubicar els socis. Per això, el Fuenlabrada no ven entrades als equips visitants. De totes maneres, des d’un pàrquing proper sembla que es veu una gran part del camp i no es descarta la presència de seguidors arlequinats. L’àrbitre serà el murcià Alejandro Ojaos Valera, debutant a la categoria i també amb el Sabadell.