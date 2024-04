T’ha afectat el canvi d’hora? “Em quedaria amb l’horari d’estiu”

El canvi d’hora, viscut el passat cap de setmana, acostuma a arribar acompanyat de debat ciutadà, amb veus cada cop més presents que demanen que s’elimini el canvi. Amb tot, però, hi ha qui ho viu sense grans alteracions en el seu dia a dia.

“No he notat cap canvi en el meu ànim”

“Personalment, no he notat cap canvi. Tampoc en el meu estat anímic”, explica l’Anna, que va avançar l’hora amb satisfacció. “A mi m’encanta. M’agrada que hi hagi més llum. És molt millor quan els dies són més llargs”, considera. “Jo em quedaria en aquest horari d’estiu o que es fes un horari que apostés per potenciar la llum natural. A mi em dona vida”, exposa sobre una postura que comparteix més gent.

“Em quedaria tot l’any amb l’horari d’estiu perquè és més alegre”

Els arguments pel canvi d’hora s’enfoquen, en part, en l’estalvi energètic. Tot i això, les postures admeten debat. “Tinc un negoci i, evidentment, és pitjor quan som en l’horari d’hivern i a les cinc ja has d’obrir els llums. Tens una despesa econòmica més alta”, detalla la Diana. En el seu cas, diu, ha viscut el darrer canvi sense grans implicacions. “No m’ha afectat. M’agrada més aquest horari. Amb el d’hivern, a les cinc de la tarda ja és fosc. Aquest és més alegre, tens més llum. Si m’hagués de quedar amb un, em quedaria amb aquest”, precisa. “Però soc partidària que s’estabilitzi i que tot l’any sigui el mateix”.

“Mai he tingut jet-lag. T’acostumes de seguida al canvi”

Una de les converses que es desencadenen amb el canvi és sobre si ha alterat els ritmes, per exemple, a l’hora de dormir. Hi ha qui, però, no pateix cap impacte. “No ho he notat mai, ni quan viatjo. Ni una hora, ni dues ni sis, quan he anat a Nova York o on sigui”, diu el Germán, que no ha tingut mai jet-lag. “Sempre he treballat de nit i he tingut horaris molt canviants. Per això no he notat mai aquest impacte que comenta alguna gent sobre l’estat d’ànim o en el moment de posar-se a dormir. Potser el dia que canvia l’hora sí que et lleves una mica abans, però després t’acostumes de seguida”, detecta. Ell analitza la situació diferenciant la realitat de cada territori a la Península. “Galícia, per exemple, podria adaptar-se a l’horari de Portugal. Tindria més sentit perquè es fes fos d’una manera similar arreu”.