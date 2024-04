Insòlit: l’afició del Sabadell viu la remuntada de Fuenlabrada des d’un pàrquing exterior

La Primera Federació s’hauria d’acostar al futbol professional. Això deien. En algunes coses, com el nivell competitiu, s’ha fet un pas endavant, però hi ha altres aspectes que necessiten una urgent revisió. L’afició del Centre d’Esports ha passat de viure un partit en un escenari de Champions, com Riazor, a fer-ho des d’un pàrquing exterior a Fuenlabrada.

El club madrileny havia avisat que no posaria entrades a la venda per les obres de remodelació de l’estadi Fernando Torres, argumentant que els seus socis ja omplen la tribuna, única zona del camp operativa en aquests moments. A l’hora de la veritat hi havia més cadires buides que plenes. La pluja va deixar molta gent a casa.

Tot i això, una vintena de seguidors arlequinats van decidir fer els 1.200 quilòmetres del desplaçament, entre anada i tornada, conscients que podien quedar fora. Tenien informacions de l’opció d’un pàrquing exterior que està al costat mateix del camp. “Aficionats del Deportivo ja ho van veure en aquesta zona”, explicava un soci arlequinat. Dit i fet. Val a dir que la separació entre el pàrquing i la graderia és mínima i la visibilitat del terreny de joc és gairebé perfecta.

En qualsevol cas, la imatge no deixa de ser insòlita. El premi del seu esforç va ser la remuntada i l’agraïment dels jugadors i staff tècnic al final del partit a la zona on estaven ubicats. Els jugadors s’hi van acostar per fer-se fotos i compartir l’alegria de la victòria. Óscar Cano gairebé no tenia paraules: “Això no ho havia viscut mai. Fer un viatge de sis hores i venir sense entrada a un partit en una temporada de més patiment que alegries té un mèrit extraordinari. Demostra el seu amor als colors i aquesta victòria va per a ells també. Esperem poder celebrar tots plegats la permanència”.

FOTOS: LLUÍS FRANCO