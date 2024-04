Passejant per Sabadell és habitual trobar veïns que surten amb els seus gossos. Des de fa uns mesos, els propietaris dels animals estan sota la lupa, després que l’Ajuntament engegués una campanya sancionadora contra l’incivisme d’aquells ciutadans que no compleixen amb les seves obligacions, impactant directament en la neteja de la ciutat.

En les últimes hores, una veïna de Can Llong ha alertat de la manca de respecte d’alguns veïns que no recullen els excrements del seu gos. Segons explica la Neus, la situació es viu sobretot al voltant del parc d’Odessa, a l’avinguda d’Estrasburg.

“És un camp de mines! Em sembla perfecte que la gent tingui gos, però jo també tinc dret a caminar amb els meus fills o anar al parc sense haver d’estar esquivant caques a cada passa”, ha explicat ella mateixa a través d’una piulada a les xarxes socials.

@Aj_Sabadell @DiariDeSabadell Can llong, i concretament el parc d’Odessa, és un camp de mines! Em sembla perfecte que la gent tingui gos però jo també tinc dret a caminar amb els meus fills o anar al parc sense haver d’estar esquivant caques a cada pasa. pic.twitter.com/rJOZcLDrNM — neus garcia bueno (@neus1985) April 1, 2024

Sancions de fins a 400 euros

D’acord amb les obligacions recollides en l’Ordenança Municipal de Benestar Animal, els casos d’incompliment poden comportar sancions a partir de 100 euros i fins a 400. Segons va informar el consistori, des de finals del 2023 hi ha patrulles destinades específicament al compliment de la normativa sobre tinença d’animals.

A mitjans de setembre es va activar una campanya de civisme en aquest camp. El procediment sancionador implica la interposició de denúncies a les conductes incíviques. L’article 15 i 18 de l’ordenança municipal estableix les obligacions que cal seguir. Les més importants són evitar embrutar l’espai públic i recollir excrements o netejar les miccions. Un fet que, segons denuncien en determinades zones com Can Llong, no tothom està complint.