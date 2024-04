Mémora tanca l’oficina de Sabadell en menys d’un any

L’empresa Mémora ha tancat l’oficina que va obrir fa menys d’un any a Sabadell, al carrer de Jovellanos, davant del Mercat Central. La companyia havia aterrat a la ciutat a principis de maig de l’any passat amb l’objectiu de fomentar la llibertat d’elecció de les famílies en la prestació dels serveis funeraris, que fins aleshores només operava Torra S.A.

Segons detalla la companyia, consultada pel Diari, el grup Mémora treballa per buscar una nova infraestructura a la ciutat per “consolidar el seu objectiu d’aportar nous valors” en moments importants del procés final de vida. Amb aquesta premissa, la funerària assegura que continuarà amb una “dedicació contínua” per ajudar les famílies de Sabadell, oferint una “atenció personalitzada tant en els seus propis domicilis com en qualsevol altre lloc”, precisen.

Una mirada transversal

L’arribada a Sabadell de Mémora, que té presència en altres ciutats catalanes com Barcelona o l’Hospitalet, trencava el monopoli de Torra S.A. en el mercat d’operadors funeraris. Una llista on també es va sumar la funerària Llumnova, que va obrir al carrer de Duran i Sorts el passat setembre.

Així, Mémora havia avançat la seva intenció de construir un segon tanatori a la ciutat davant la necessitat de compartir l’espai, de titularitat municipal però de gestió privada. Fonts consultades de la companyia avançaven durant la seva arribada a Sabadell que el repte era posar a l’abast dels ciutadans un programa de suport emocional a les famílies que ho puguin necessitar i als interlocutors que intervenen en el procés de vida de les persones, amb serveis d’assessorament i una mirada transversal d’aquest procés vital.