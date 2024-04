Les notícies destacades del dia a Sabadell

Fem un repàs de l’actualitat informativa a Sabadell, en un cap de setmana marcat pel pont de la Setmana Santa.

Una d’aquelles dates marcades en vermell al calendari, tant per creients com pels que celebren la tradició, és el dia de la mona de pasqua. N’hi ha els que ho celebren el Diumenge de Resurrecció i els que s’esperen al Dilluns de Pasqua. El padrí regala la mona al seu fillol en una pràctica que no s’ha perdut, però sí que s’ha reduït als darrers anys.

Què està passant amb la fàbrica Bosser? Apuntem set claus per entendre el passat, el present i el futur de l’equipament per l’arquitecte i urbanista, Manel Larrosa.

Daniel Corral (1976) i Antoni Flores (1969) són els caps de les policies municipals de Sabadell i de Terrassa. Les dues capitals del Vallès tenen realitats similars, i els seus màxims responsables policials tenen una relació estreta. “Ens coneixem des de fa molts anys, ens fem un acompanyament mutu”, reconeix Flores, que també és president de l’Associació de Caps i Comandaments de la Policia Local de Catalunya.

La meritòria victòria del Sabadell a Fuenlabrada, amb remuntada i doblet de Vladys, no ha estat suficient per sortir, aquesta 30a jornada, de la zona de descens. Ho impedeix el triomf d’última hora del Tarazona davant el Celta Fortuna (1-0). Continua la igualtat de punts, ara a 33, entre l’equip arlequinat i l’aragonès i, de moment, s’imposa l’average general favorable del Tarazona.

La Swit Cup ha tancat la seva segona edició amb les finals disputades aquest diumenge al camp de gespa de Sant Oleguer. El torneig ha fet vibrar la ciutat amb més de 300 partits en total en els quatre camps de la ciutat (Olímpia, Arraona-Merinals, Ca n’Oriac i Sant Oleguer) i el municipal de Sant Quirze.