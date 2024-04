La situació de sequera obliga les administracions a actuar amb enginy per aprofitar l’aigua. Ara, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha posat en marxa una prova pilot per a regar arbres amb un sistema de filtració d’aigua. Es tracta d’un dispositiu que té una bossa on s’hi acumula l’aigua i que rega poc a poc els arbres, optimitzant, així, l’aigua utilitzada.

El consistori està fent la prova en una vintena d’arbres plantats recentment al passatge de l’Ajuntament, al centre del municipi. Si els resultats són positius, la previsió és estendre-ho a la resta de la ciutat on s’hi ha de replantar arbrat, un procediment que ara per ara s’ha alentit en el context de sequera actual, però que d’altra banda beneficia la ciutat en rebaixar la temperatura de la via pública en episodis de més calor.

Pel que fa al reg, utilitzen aigua procedent de la depuradora situada a Sant Pau de Riu-sec, a Sabadell.

El servei d’Espai Públic de l’Ajuntament ha estat l’encarregat de posar en pràctica la prova pilot, una experiència que en altres ciutats europees ja s’ha implantat com a mesura per a poder regar arbres en parcs, jardins i carrers.

Les bosses s’omplen en pocs minuts i després alliberen l’aigua gota a gota durant hores, entrant de manera lenta a la terra, que la pot absorbir millor i afavorint l’arrelament de l’arbre. L’objectiu d’aquesta mesura és estudiar quina és la viabilitat d’implementar-ho no només en aquest curt carrer del centre, sinó arreu de la ciutat.

Nous arbres

El sistema ha de permetre restituir els arbres que han mort i dels quals només en queda l’escocell. En les darreres setmanes ja s’ha procedit a replantar-ne alguns d’acord amb la planificació feta ja fa temps i que estava pendent d’executar, i que ajuden a regular la temperatura dels carrers en èpoques de més calor. Així, s’ha dut a terme la reposició de ‘Pyrus’ en escocells buits al barri de Serraparera, en aquelles voreres que la seva amplada ho permet.

També s’ha dut a terme una plantació d’arbres a la plaça del carrer Francolí, una altra a la zona d’accés a l’ascensor d’Adam i Eva, i al davant del Casal de Joves s’ha procedit a plantar un ‘Ginkgo’.

Actualment, Cerdanyola del Vallès té un consum mitjà de 156 litres d’aigua per habitant i dia, dins del topall fixat en la fase 1 de l’emergència. Entre altres mesures per a reduir el consum, el consistori ha implantat reguladors als equipaments municipals per reduir el volum d’aigua consumida.