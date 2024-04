A Catalunya hi ha 521 municipis obligats a tenir un Pla d’Actuació Municipal (PAM) per inundacions, però sis de cada deu el tenen caducat o no l’han tingut mai. Els canvis detectats en la pluviometria han portat a revisar els avisos d’intensitat de l’Inuncat per adaptar-los a fenòmens extrems cada cop més freqüents. Així, municipis com Montcada i Reixac es troben amb l’obligació d’elaborar-lo per una situació de “risc molt alt”.

Els deures pendents són en vies de solució, segons han detallat els responsables del servei municipal de Protecció Civil, ja que s’està tramitant el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). L’objectiu és portar-lo a l’aprovació del ple municipal aquest mateix any.

La situació del municipi és especialment complexa pel pas d’innumerables línies de Rodalies o autopistes, però també dels rius Besòs i Ripoll, les rieres de Polinyà i Sant Cugat o nombrosos torrents, com el de Can Duran, que travessa part del nucli urbà. Per això, el consistori ja estava desenvolupant accions per fer-hi front, malgrat no tenir el pla.

Segons les dades de Protecció Civil, un 1,2% de la població viu en risc d’inundació fluvial, en un període de retorn de 10 anys. En la projecció a 100 anys, aquest percentatge augmenta fins al 35%.

Altres municipis vallesans

Les dades mostren la necessitat d’actuar amb relativa urgència. En una situació similar a Montcada es troben altres municipis vallesans com Sentmenat o Ripollet, amb un risc molt alt o alt de patir inundacions i sense un pla per fer front a aquesta qüestió.

De fet, les inundacions són el principal risc natural a Catalunya, amb un historial d’episodis d’origen fluvial, pluvial i marítim amb importants danys materials i humans. Un total de 1.300 km2, el 4% del territori, són zones inundables fluvials on viu el 9% de la població avui.