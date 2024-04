El Sabadell BQ Vallès triomfa a la Gigantes Minicup

El Sabadell BQ Vallès va marxar de la primera edició de la prestigiosa Gigantes Minicup disputada a Madrid i Guadalajara com a vencedor indiscutible. El club de bàsquet sabadellenc va ser el gran dominador del torneig tant en categoria masculina com en femenina. Una fita històrica per a l’entitat que es va imposar a alguns dels obradors més importants de l’estat. “Anàvem els dos equips amb la intenció de preparar-nos pel tram final de lliga contra clubs de gran nivell. No esperàvem guanyar i molt menys fer-ho en ambdues categories”, afirma Marc Santamaria, entrenador de l’equip masculí.

La Gigantes Minicup és un torneig de Setmana Santa que organitzava per primera vegada el mitjà digital ‘Gigantes del Basket’. Per magnitud i clubs participants, l’organització el considera el més important d’Europa en categoria aleví. Entre els equips participants a l’edició destacaven entitats com Gran Canaria, Valencia Basket, Estudiantes o Joventut de Badalona, que són alguns dels millors clubs formadors de l’estat.

“Sembla que els escuts guanyen partits i hem demostrat que amb treball tot és possible”

A Madrid, concretament al Pavelló de Magariños, va ser l’equip masculí el que va alçar el seu títol. El conjunt entrenat per Marc Santamaria va signar un torneig excel·lent. A la fase de grups es van imposar a l’Uros de Rivas, a Estudiantes i a l’Academia Baloncesto Albacete. A les semifinals, el Sabadell BQ Vallès va superar Gran Canaria (65-53) i a la gran final esperava el Joventut. Sabadellencs i badalonins ja s’havien vist les cares a la lliga i, en aquella ocasió, va ser la Penya qui va aconseguir el triomf. “A la lliga, ens van guanyar de 17. De fet, el millor del torneig és que els jugadors han entès que la manera de treure partits contra rivals així és competir i treballar com a bloc”, afirma el tècnic.

I és que es van poder prendre la revenja en una final que van haver de remuntar. “Al segon quart ens passen per sobre i anem al descans perdent de cinc. El tercer període fem una clara passa endavant i capgirem el marcador i al darrer quart aguantem la renda”, recorda Santamaria. Al so de la botzina, triomf sabadellenc per 53-51. “És un premi a l’esforç i dedicació d’aquest grup. A vegades sembla que els escuts ja guanyen partits, però en el torneig hem demostrat que treballant i competint tot és possible“.

El femení arrasant fins a la final

El dia abans de la final masculina, al pavelló Brianda de Guadalajara, va ser l’equip femení el que es va proclamar campió. Amb un torneig perfecte, les jugadores entrenades per Raquel Méndez van anar esmicolant rivals fins a la gran final. A la fase de grups, les sabadellenques no van donar cap opció guanyant amb molta claredat al CD Salesianos, a Estudiantes ‘B’, al Tabirako Baqué, a Valencia Basket i al Cajasiete Tenerife.

A les semifinals, el triomf també va ser molt solvent davant el Talenom Boet Mataró (59-23). Un camí plàcid fins a la gran final on esperava un Movistar Estudiantes que també comptava els seus partits per pallisses. Després d’un primer quart igualat, al segon les sabadellenques van accelerar arribant-se a posar amb nou punts d’avantatge tot i que al descans la renda era de quatre. Va saber mantenir la distància el Sabadell BQ Vallès que va certificar el seu doblet imposant-se per 51 a 45 a les madrilenyes.

Un doble triomf històric per a una entitat que, als seus deu anys de vida, ja s’ha situat entre els millors clubs formadors de Catalunya i l’estat. “És un missatge que estem anant pel bon camí. Un gran reforç a la línia de treball i al projecte. L’objectiu sempre ha estat ser un club atractiu i important a la ciutat i a la comarca per l’ambició i manera de fer les coses de tots els implicats”, admet Santamaria.

/CEDIDES