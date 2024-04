La Rambla dels pròxims anys

La Rambla és un símbol d’identitat de Sabadell, una de les artèries de la ciutat, vital tant per al comerç com per a vianants que volen fer un tomb i les compres que necessitin. I és majoritàriament estimada per la ciutadania, no n’hi ha cap dubte. Però és precisament per aquest motiu que cal assegurar, com a tota la ciutat, que es pensi contínuament com millorar-la i com adaptar-la a les noves necessitats comercials i de mobilitat de la ciutat.

Plantejar el debat és necessari i bo, però en aquest procés cal aconseguir consensos amplis i arribar a conclusions irrefutables, sense caure en improvisacions, incongruències o errors que en comptes d’avançar ens facin retrocedir. A la Rambla hem vist sobreviure comerços de tota la vida, però també hem vist com d’altres no han tingut la mateixa sort i els darrers mesos han hagut d’abaixar la persiana.

Calen polítiques valentes, duradores en el temps i que donin seguretat als emprenedors i empresaris perquè puguin aixecar la persiana cada dia. I cal obrir el debat, amb una mirada àmplia, no només sobre el futur de la Rambla, sinó de tot l’eix central, des de la plaça de la Creu de Barberà fins a l’avinguda de Matadepera, amb alguns casos que necessiten cura amb urgència, com la via de Massagué.