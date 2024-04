Els duels directes seran claus per la permanència: el Sabadell en jugarà quatre

Els resultats de l’última jornada han comprimit la classificació en la zona baixa fins al punt d’implicar gairebé la meitat d’equips del grup en la lluita per la permanència quan només falten 8 jornades, 24 punts, per abaixar el teló. Un panorama emocionant i fins i tot apassionant des del punt de vista neutral, però que significa una elevada dosi d’adrenalina i patiment pels seguidors dels clubs que es juguen les garrofes en aquest tram final del campionat.

El Sabadell és un dels implicats i gairebé pot estar content d’arribar viu i depenent d’ell mateix després de signar una primera volta de descens de manual. Només cal donar un cop d’ull als números: el percentatge de punts sumats després de les primeres 13 jornades no arribava al 18%. Havien passat per la banqueta Miki Lladó i el seu segon, Gerard Bofill. També va ser destituït el director esportiu, Jaume Milà. Era una situació límit, desesperada.

Cano, al rescat

Calia un gir radical per intentar canviar una dinàmica que conduïa de manera inexorable cap a la Segona Federació. El director esportiu Carlos Rosende va ser la primera aposta del club pensant en un obligat i generós mercat d’hivern i a la banqueta calia experiència i ofici, dues qualitats que representava a la perfecció Óscar Cano. Va debutar, curiosament, contra el Teruel a Pinilla amb un miraculós empat (2-2) per trencar una ratxa històrica nefasta de 7 derrotes consecutives.

Amb la incorporació dels primers fitxatges i l’adaptació a la nova mentalitat d’Óscar Cano, van notar-se els efectes. Amb la victòria a Fuenlabrada, el tècnic granadí supera lleugerament el percentatge del 50% dels punts, amb 7 triomfs, 5 empats i 5 derrotes. De fet, en aquest 2024 només ha perdut tres partits i fora de casa el balanç és encara més positiu amb una única taca negra a Sestao.

“És increïble com ha canviat l’estat d’ànim d’aquest equip. Ara mateix, no hi ha res que ens faci tant mal com per abaixar els braços”, explica Óscar Cano. Queden encara 24 punts per disputar i, sobretot, molts duels directes que marcaran la pauta. Les calculadores ja treuen fum. Tenint en compte que Rayo Majadahonda i SD Logroñés queden més allunyats, la lluita sembla que se centrarà en 7 equips -ara separats per només tres punts- per tres places fatídiques. Els duels directes seran claus: el Sabadell en jugarà quatre, igual que l’Osasuna Promesas. Només el supera el Sestao amb 5. Teruel, Real Unión i Cornellà en tenen tres i el Tarazona, dos.

Sestao i Rayo surten perdent

El Sestao River tindrà un hàndicap afegit. Si els recursos al Comitè d’Apel·lació no prosperen, haurà de jugar a porta tancada els dos següents partits a Las Llanas contra Real Unión i Deportivo després de la sanció imposada pel Jutge de Competició de la Federació Espanyola a conseqüència de l’incident i presumptes insults racistes al porter Cheikh Sarr, del Rayo Majadahonda, a qui li han donat el partit per perdut (3-0) i li han restat tres punts per retirar-se del camp que pràcticament el condemnen al descens.

D’altra banda, aquest 3-0 de despatxos perjudica el Sabadell. Ara mateix, el Sestao superaria al conjunt arlequinat en cas d’igualtat de punts per millor average general, després que el conjunt basc equilibrés el particular amb dos gols a última hora en el partit de Las Llanas (3-0). S’haurà d’anar amb compte en aquest sentit o millorar el registre golejador en aquesta recta final del campionat.

La força del vestidor

Com s’ha d’afrontar aquesta decisiva recta final? L’excapità i actual component de l’staff tècnic, Ángel Martínez, ho té clar: “és el moment de deixar de costat els objectius individuals i marcar-se un repte global. Tenim un vestidor molt unit i disciplinat i ara cal un esforç extra. Tampoc podem carregar d’una excessiva pressió al jugador. Necessitem també l’abraçada de l’afició, com va passar la temporada d’Olot, que era una situació encara més crítica. Estic segur que s’aconseguirà”.

El defensa Jordi Calavera prefereix el ‘jornada a jornada’, però admet que “els tres pròxims partits contra rivals directes poden marcar la diferència. Tenim l’oportunitat de desenganxar-nos de la zona de perill”. També veu positiu l’equilibri entre joventut i experiència: “els jugadors joves aporten el seu punt bo d’inconsciència sobre el camp i els més veterans hem de posar la calma”, diu.

Roberto: detalls i caràcter grupal

L’exjugador i tècnic arlequinat, Roberto Elvira, va viure situacions també molt delicades en les seves diferents etapes. “Ara qualsevol petit detall és important i et fa guanyar o perdre. El futbolista sap el que es juga, però tampoc pot sortir amb una sobretensió que podria ser negativa. Ha d’afrontar-ho amb el cap net i potser seria bo fer alguna cosa amb grup, fora del treball diari”.

Roberto concedeix un gran valor al factor psicològic. “L’entrenador ja dona les eines i l’equip amb l’Óscar Cano sempre competeix, però també s’han de notar els galons dels jugadors amb més caràcter grupal, els líders del vestidor”.

EL CALENDARI DEL SABADELL

A casa: Teruel, Cornellà, Gimnàstic i Ponferradina.

A fora: Osasuna Promesas, Unionistas, Tarazona i Lugo.